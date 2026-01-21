Kicillof, entre los palos a Milei y el armado de una alternativa para 2027

Axel Kicillof multiplicó ayer las señales en torno de la construcción de una posible candidatura presidencial. Lo hizo desde Chascomús, donde reunió a empresarios y representantes de distintos sectores productivos y aprovechó para descargar artillería pesada sobre las políticas nacionales.

“Estamos viviendo una crisis de tal magnitud que en esta reunión hemos escuchado a pequeños, medianos y grandes productores de distintos puntos geográficos de la Provincia y todos coinciden con que les está yendo mal”, sostuvo.

Y agregó que “no es casualidad” sino “culpa de un modelo impuesto por el Gobierno nacional hace más de dos años para atacar a los trabajadores, los comerciantes y los empresarios pymes”.

El acto estuvo rodeado de mensajes vinculados a la proyecciónnacional que ensaya el Gobernador. Acaso el más explícito haya sido el que dio cuerpo Verónica Magario. “Tenemos que construir una alternativa para el 2027, Axel. Vamos a reconstruir la Argentina”, sostuvo.

La convocatoria al distrito gobernado por el massista Javier “Chapa” Gastón también aportó lo suyo. Acaso para generar la ampliación del abanico político con el que sueña Kicillof, estuvieron los alcaldes radicales de General Madariaga, Esteban Santoro; de Monte, José Castro y el interino de Saladillo, Alejandro Armendáriz. “Gracias por ayudar a pensar para adelante”, le devolvió el Gobernador.

Participaron intendentes “propios” del Movimiento Derecho al Futuro como Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Juan Manuel Alvarez (Ranchos) y otros no cercanos al kicillofismo y más recostados al universo K como Marisa Fassi (Cañuelas).

“La Argentina está viviendo una fuerte crisis económica e industrial producto de una política económica destinada a destruir el mercado interno. Al bajar los salarios y las jubilaciones, cae el consumo, la producción y el turismo”, sentenció Kicillof.

El mandatario provincial encabezó en Chascomús una reunión productiva con representantes de la industria, el turismo, el comercio, la cultura y el sector agrario; y estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario; y varios de sus ministros.

Del encuentro participaron más de 250 representantes industriales, turísticos, gastronómicos, comerciales y metalúrgicos, entre otros, con el fin de analizar el desarrollo de la temporada de verano y el impacto de las medidas económicas del Gobierno nacional en cada una de las ramas productivas.