Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Política y Economía |ENFRENTAMIENTO ENTRE MORENO Y GRAL. RODRÍGUEZ

Insólita disputa territorial entre dos distritos peronistas del Conurbano

Insólita disputa territorial entre dos distritos peronistas del Conurbano

Web (X.com)

21 de Enero de 2026 | 02:17
Edición impresa

Una insólita batalla territorial, para nada desvinculada de la disputa interna que se libra en el PJ bonaerense, se desató entre dos comunas del Conurbano.

Los protagonistas de la disputa son los municipios de Moreno y General Rodríguez y sus principales funcionarios. La tensión estalló cuando una flota de vehículos y maquinaria municipal de Moreno, comuna conducida por Mariel Fernández, ingresó sin autorización a territorio de General Rodríguez, gobernado por Mauro García.

La responsable del despliegue fue María Giménez, secretaria de Obras Públicas de Moreno y cuñada de la intendenta Fernández, quien busca posicionarse como candidata en el distrito vecino.

Según registros fílmicos que circularon en las últimas horas, la flotilla ingresó por la vieja Ruta 7 para realizar tareas de bacheo y mantenimiento de espacios verdes en barrios de la localidad limítrofe.

Ante la irrupción, el intendente García ordenó un operativo de control que culminó con la incautación de camiones y autos por falta de documentación y licencias habilitantes.

Sin embargo, el conflicto escaló: mientras se descargaba la maquinaria en el playón municipal de Ruta 24, un “refuerzo” de 15 personas provenientes de Moreno recuperó los vehículos por la fuerza ante la inferioridad numérica de los agentes locales.

PJ: armados que avanzan y mensajes cifrados

Intendente cuestionó la suba del boleto en CABA

El incidente derivó en una persecución por la Ruta 24 que terminó con una colisión entre un camión de Moreno y un vehículo de General Rodríguez en la intersección con la Ruta 7.

Tanto Fernández como García provienen del Movimiento Evita, pero su relación se fracturó. Actualmente, el intendente de General Rodríguez aparece alineado a la conducción de La Cámpora que lidera Máximo Kirchner.

La “orga” rompió relaciones con la intendenta de Moreno meses atrás. La jefa comunal era una aliada al kirchnerismo pero la buena onda terminó cuando el núcleo duro K le bajó el pulgar a la reelección del evitista Leonardo Grosso como diputado.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

