El Central, con un nuevo récord en las reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con la racha compradora de reservas y marca un nuevo récord. Este martes compró US$8 millones y cerró con US$44.874 millones.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el BCRA lleva comprado US$716 millones desde que se puso en marcha el nuevo programa monetario.

En concreto, la compra de dólares que realizó ayer se ubicó como la de menor volumen desde que inició la adquisición de divisas.

Y es que desde que comenzó la “fase 4”, la cual fue anunciada por el presidente del Banco Central Santiago Bausili, la entidad financiera adquirió US$716 millones en las últimas doce ruedas y consiguió un nuevo récord.

Marcó el mejor nivel desde hace cuatro años, cuando las reservas se posicionaban en US$45.169 millones en septiembre.

Así, las reservas suben US$66 millones contra el lunes, en gran parte por el aumento en el precio de los metales preciosos, en donde el Gobierno posee aproximadamente 2 millones de onzas troy de oro. Ese metal alcanzó un valor de US$4.760 por onza.

La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó el nivel con el que el Banco Central acumula reservas. “La acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno”, señaló la vocera Julie Kozack durante una conferencia de prensa en Washington.

MERCADOS

Mientras la cotización del dólar se mantuvo estable en todas sus versiones, los bonos argentinos en dólares cayeron ayer en línea con la performance negativa de los inversores en Wall Street.Una de las variables que generan zozobra en mercado es la tensión geopolítica generar por la insistencia del presidente Donald Trump de reclamar derechos soberanos sobre Groenlandia y la amenaza de imponer más aranceles a Europa. En la Bolsa de Buenos Aires, en tanto, el S&P Merval rebotó y anotó su mayor alza diaria desde el 8 de enero.

En cambio, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron con mayoría de bajas de la mano de Globant. Los bonos en dólares cerraron con descensos de hasta 0,7%. De esta manera, el riesgo país subió 0,7% (+4) y se ubica en 570 unidades, según J.P. Morgan.