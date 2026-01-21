Golpe al bolsillo: frutas y verduras lideran los aumentos del mes
La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo
Kioscos en La Plata: en enero se advirtieron ventas a la baja: hasta un 50 % menos
“No quedó una casa sin robar”: Villa Elisa, cercado por el delito
Súper Cartonazo: se renueva la expectativa con un pozo de $ 2.000.000
Proliferación de ratas y alerta en la Región por enfermedades derivadas
Milei en Davos: defenderá el ajuste y su alineamiento con EE UU
Las particularidades de la agenda que llevará adelante el Presidente en Suiza
Avanza la reforma laboral y la CGT empieza a negociar a dos puntas
Pymes advierten sobre artículos específicos del proyecto oficial
Kicillof, entre los palos a Milei y el armado de una alternativa para 2027
Subsidios energéticos: ponen las condiciones para mantenerlos
La Provincia lanzó planes de facilidades para deudas impositivas
Insólita disputa territorial entre dos distritos peronistas del Conurbano
Fuerte crecimiento anual de las escrituraciones en la Provincia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La provincia de Buenos Aires lanzó una moratoria impositiva de tributos provinciales que estará disponible desde el lunes 2 de febrero y abarca planes de hasta 60 cuotas de obligaciones vencidas o devengadas al 31 de diciembre de 2025.
Los contribuyentes pueden optar por el pago al contado o por planes de financiación con un anticipo previo.
Para deudas generales, se establecieron tramos de 3 cuotas sin interés con un anticipo del 5 por ciento; de 6 a 12 cuotas con interés del 1,5 por ciento mensual; y de 15 a 24 cuotas con interés del 2,5 por ciento mensual.
En tanto, para plazos de 27 a 48 cuotas, el anticipo es del 10 por ciento con un interés del 3,5 por ciento, mientras que para el máximo de 60 cuotas se requiere un anticipo del 20 por ciento y un interés del 4 por ciento.
En el caso de deudas en instancia judicial o de fiscalización con allanamiento, las condiciones de financiación presentan plazos de hasta 48 cuotas con tasas y anticipos similares a los planes generales.
Las opciones son: pago al contado, en una sola vez. Anticipo del 5 por ciento y financiación en hasta 3 cuotas sin interés, o en 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5 por ciento mensual, y en 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5 por ciento mensual. Anticipo del 10 por ciento y financiación en 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5 por ciento mensual.
LE PUEDE INTERESAR
Insólita disputa territorial entre dos distritos peronistas del Conurbano
LE PUEDE INTERESAR
PJ: armados que avanzan y mensajes cifrados
La norma fue publicada ayer en el boletín oficial provincial, que procesó Agencia Noticias Argentinas.
El objetivo del organismo es “permitir que los contribuyentes normalicen su situación fiscal para acceder a beneficios tributarios”. Estos incluyen un descuento del 15 por ciento por pago anual anticipado y una bonificación del 10 por ciento por cumplimiento en término.
Además, tal como adelantó este diario, confirmó que el Impuesto Inmobiliario tendrá su primer vencimiento en febrero de 2026 y el Automotor en marzo del mismo año, bajo una modalidad mensual.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí