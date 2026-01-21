Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

EMPIEZAN EL LUNES 2 DE FEBRERO

La Provincia lanzó planes de facilidades para deudas impositivas

La Provincia lanzó planes de facilidades para deudas impositivas

Archivo

21 de Enero de 2026 | 02:18
Edición impresa

La provincia de Buenos Aires lanzó una moratoria impositiva de tributos provinciales que estará disponible desde el lunes 2 de febrero y abarca planes de hasta 60 cuotas de obligaciones vencidas o devengadas al 31 de diciembre de 2025.

Los contribuyentes pueden optar por el pago al contado o por planes de financiación con un anticipo previo.

Para deudas generales, se establecieron tramos de 3 cuotas sin interés con un anticipo del 5 por ciento; de 6 a 12 cuotas con interés del 1,5 por ciento mensual; y de 15 a 24 cuotas con interés del 2,5 por ciento mensual.

En tanto, para plazos de 27 a 48 cuotas, el anticipo es del 10 por ciento con un interés del 3,5 por ciento, mientras que para el máximo de 60 cuotas se requiere un anticipo del 20 por ciento y un interés del 4 por ciento.

En el caso de deudas en instancia judicial o de fiscalización con allanamiento, las condiciones de financiación presentan plazos de hasta 48 cuotas con tasas y anticipos similares a los planes generales.

Las opciones son: pago al contado, en una sola vez. Anticipo del 5 por ciento y financiación en hasta 3 cuotas sin interés, o en 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5 por ciento mensual, y en 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5 por ciento mensual. Anticipo del 10 por ciento y financiación en 27 a 48 cuotas, con un interés del 3,5 por ciento mensual.

La norma fue publicada ayer en el boletín oficial provincial, que procesó Agencia Noticias Argentinas.

PAGO ANUAL Y POR CUMPLIMIENTO

El objetivo del organismo es “permitir que los contribuyentes normalicen su situación fiscal para acceder a beneficios tributarios”. Estos incluyen un descuento del 15 por ciento por pago anual anticipado y una bonificación del 10 por ciento por cumplimiento en término.

Además, tal como adelantó este diario, confirmó que el Impuesto Inmobiliario tendrá su primer vencimiento en febrero de 2026 y el Automotor en marzo del mismo año, bajo una modalidad mensual.

