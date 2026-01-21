Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |SESIONES EN FEBRERO

Qué temas quedaron fuera de las extraordinarias

21 de Enero de 2026 | 02:21
Por cuestiones de timing estratégico o por carencia de garantías para la aprobación, el Gobierno decidió borrar del menú de sesiones extraordinarias de febrero algunas iniciativas de vital importancia para su proyecto político, que quedarán pendientes de tratamiento para cuando se inicie formalmente el período ordinario del calendario parlamentario.

La ausencia más llamativa, si se tiene en cuenta que había estado incluida en el llamado anterior a extraordinarias de diciembre es el proyecto de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

Según altas fuentes parlamentarias del oficialismo, algunos bloques de la oposición dialoguista tenían serias dudas con el texto y no podían comprometer su apoyo a una ley que le pone una camisa de fuerza al gasto público inclusive en circunstancias extraordinarias y excepcionales, como una pandemia o una catástrofe natural o humanitaria.

La famosa ley de la “regla fiscal”, que mantiene a rajatabla el déficit cero en cualquier escenario, tiene dictamen vigente y de hecho había sido incorporada al temario de la última sesión de Diputados en la que habían quedado aprobados el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal. Ahora, el oficialismo deberá esperar por lo menos a marzo para retomarse el tratamiento.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Otro proyecto que estuvo en el temario de extraordinarias pero ahora fue “bajado” del listado por decisión de la Casa Rosada es la reforma del Código Penal, un caballito de batalla de la exministra de Seguridad y actual jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich.

A través de esta gesta, el Gobierno busca refundar el Código Penal, un cuerpo normativo cuya sanción original data de 1921, más allá de que en el transcurso de las décadas fue recibiendo parches con modificaciones parciales. De acuerdo a los trascendidos, el texto pasaría de 316 a 920 artículos.

DNU SOBRE INTELIGENCIA

Pero si de ausencias de proyectos se trata, la que provocó indignación en la oposición fue la no inclusión del DNU 941/2025, la medida presidencial con la que el Gobierno apunta a reformular el sistema de inteligencia nacional y ampliar las facultades de la SIDE.

La oposición, empezando por la más dura, pretendía que se habilitara a la comisión de Trámite Parlamentario a tratar la iniciativa en febrero, con la intención de voltear el decreto en ambas cámaras y anular sus efectos jurídicos.

Los bloques opositores se quedaron con las ganas: el Gobierno solo incorporó en el temario de extraordinarias la reforma laboral, la ley de glaciares, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y la designación de Fernando Iglesias como embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Argentina ante la Unión Europea.

 

