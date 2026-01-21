Una joven acusó a su tío de haber abusado de ella

Golpe al bolsillo: frutas y verduras lideran los aumentos del mes
La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo
Kioscos en La Plata: en enero se advirtieron ventas a la baja: hasta un 50 % menos
“No quedó una casa sin robar”: Villa Elisa, cercado por el delito
Súper Cartonazo: se renueva la expectativa con un pozo de $ 2.000.000
Proliferación de ratas y alerta en la Región por enfermedades derivadas
Milei en Davos: defenderá el ajuste y su alineamiento con EE UU
Las particularidades de la agenda que llevará adelante el Presidente en Suiza
Avanza la reforma laboral y la CGT empieza a negociar a dos puntas
Pymes advierten sobre artículos específicos del proyecto oficial
Kicillof, entre los palos a Milei y el armado de una alternativa para 2027
Subsidios energéticos: ponen las condiciones para mantenerlos
La Provincia lanzó planes de facilidades para deudas impositivas
Insólita disputa territorial entre dos distritos peronistas del Conurbano
Fuerte crecimiento anual de las escrituraciones en la Provincia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un grave caso de presunto abuso sexual generó conmoción en las últimas horas en la localidad platense de San Carlos, donde ahora se inició una investigación judicial para esclarecer lo ocurrido.
Según la denuncia radicada por una mujer de 25 años, el hecho habría sucedido el domingo 11 de enero por la tarde en una vivienda ubicada en la zona de 33 bis entre 153 y 154, un sector donde la noticia provocó impacto entre los vecinos. De acuerdo al relato aportado, la denunciante habría sido atacada por un familiar, en un contexto de confianza previo al episodio.
Siempre en base a su relato, la mujer habría llegado a su domicilio acompañada por esta persona, quien se habría quedado unos minutos en la casa. En ese marco, y cuando se encontraban solos, el hombre habría ejercido fuerza física, llevándola hasta una habitación, donde se habría producido un abuso sexual con acceso carnal, sin el uso de preservativo.
La denunciante indicó que habría intentado resistirse, pero que no logró zafarse de la situación. Tras el episodio, la mujer permaneció en estado de shock.
La causa quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que ahora deberá avanzar con las medidas de rigor, recolección de pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, el caso mantiene en vilo a los vecinos manifestaron preocupación por la gravedad de la denuncia.
LE PUEDE INTERESAR
Huyen con dos bicicletas del interior de una cochera
LE PUEDE INTERESAR
Un policía se fue a trabajar y le saquearon la vivienda
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí