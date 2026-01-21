Una joven acusó a su tío de haber abusado de ella

Un grave caso de presunto abuso sexual generó conmoción en las últimas horas en la localidad platense de San Carlos, donde ahora se inició una investigación judicial para esclarecer lo ocurrido.

Según la denuncia radicada por una mujer de 25 años, el hecho habría sucedido el domingo 11 de enero por la tarde en una vivienda ubicada en la zona de 33 bis entre 153 y 154, un sector donde la noticia provocó impacto entre los vecinos. De acuerdo al relato aportado, la denunciante habría sido atacada por un familiar, en un contexto de confianza previo al episodio.

Siempre en base a su relato, la mujer habría llegado a su domicilio acompañada por esta persona, quien se habría quedado unos minutos en la casa. En ese marco, y cuando se encontraban solos, el hombre habría ejercido fuerza física, llevándola hasta una habitación, donde se habría producido un abuso sexual con acceso carnal, sin el uso de preservativo.

La denunciante indicó que habría intentado resistirse, pero que no logró zafarse de la situación. Tras el episodio, la mujer permaneció en estado de shock.

La causa quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que ahora deberá avanzar con las medidas de rigor, recolección de pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, el caso mantiene en vilo a los vecinos manifestaron preocupación por la gravedad de la denuncia.