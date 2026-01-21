Una mujer como señuelo en la emboscada a un motociclista en Berisso

VIDEO.- Controlaron el incendio en el depósito de baños químicos en La Plata: gran operativo y vecinos evacuados
La madrugada en Berisso volvió a quedar marcada por un violento caso de inseguridad que tuvo como víctima a un trabajador de aplicaciones de viajes y como pieza clave a una mujer que actuó como señuelo para concretar el asalto.
El hecho ocurrió cerca de la 1.30 en 128 entre 33 y 34, en la zona de El Carmen, cuando un hombre de 42 años llegó al lugar para tomar un pedido solicitado a través de la aplicación Didi. A bordo de su motocicleta, una Zanella RX 150, el conductor jamás imaginó que estaba a punto de caer en una emboscada cuidadosamente armada.
Según consta en la denuncia, apenas arribó al punto indicado fue abordado por una mujer que comenzó a entablarle conversación, con la clara intención de hacerlo bajar la guardia. En cuestión de segundos, mientras el motociclista permanecía distraído, aparecieron varios hombres que se sumaron a la escena y dejaron al descubierto la verdadera finalidad.
Uno de los sujetos exhibió un arma de fuego tipo revólver y comenzó a amenazarlo. Al intentar resistirse, la víctima recibió un golpe con el arma en el casco, lo que terminó por inmovilizarlo. En ese contexto, los asaltantes lo revisaron y le sustrajeron un morral con herramientas, su celular y otros elementos personales.
Acto seguido, lo obligaron a descender de la moto. Dos de los delincuentes se subieron al rodado y escaparon a toda velocidad por calle 128 en dirección a la zona de 600, mientras el resto se dispersaba rápidamente del lugar. La mujer que había iniciado el contacto también huyó junto al grupo.
El damnificado quedó a pie, golpeado y en estado de shock, y dio aviso a las autoridades. La causa fue caratulada como robo de motovehículo y quedó en manos de la Justicia platense, mientras se analizan cámaras de seguridad del área para intentar identificar a los responsables.
El caso pone en foco una modalidad delictiva cada vez más frecuente: el uso de perfiles falsos y “entregadores” para atacar a estos trabajadores, que a diario quedan expuestos a situaciones de alto riesgo. La causa quedó en manos de la UFI 9.
