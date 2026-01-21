Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Policiales |ASÍ OPERÓ LA BANDA QUE USÓ UNA FALSA PASAJERA

Una mujer como señuelo en la emboscada a un motociclista en Berisso

Una mujer como señuelo en la emboscada a un motociclista en Berisso

Google Maps

21 de Enero de 2026 | 03:15
Edición impresa

La madrugada en Berisso volvió a quedar marcada por un violento caso de inseguridad que tuvo como víctima a un trabajador de aplicaciones de viajes y como pieza clave a una mujer que actuó como señuelo para concretar el asalto.

El hecho ocurrió cerca de la 1.30 en 128 entre 33 y 34, en la zona de El Carmen, cuando un hombre de 42 años llegó al lugar para tomar un pedido solicitado a través de la aplicación Didi. A bordo de su motocicleta, una Zanella RX 150, el conductor jamás imaginó que estaba a punto de caer en una emboscada cuidadosamente armada.

Según consta en la denuncia, apenas arribó al punto indicado fue abordado por una mujer que comenzó a entablarle conversación, con la clara intención de hacerlo bajar la guardia. En cuestión de segundos, mientras el motociclista permanecía distraído, aparecieron varios hombres que se sumaron a la escena y dejaron al descubierto la verdadera finalidad.

Uno de los sujetos exhibió un arma de fuego tipo revólver y comenzó a amenazarlo. Al intentar resistirse, la víctima recibió un golpe con el arma en el casco, lo que terminó por inmovilizarlo. En ese contexto, los asaltantes lo revisaron y le sustrajeron un morral con herramientas, su celular y otros elementos personales.

Acto seguido, lo obligaron a descender de la moto. Dos de los delincuentes se subieron al rodado y escaparon a toda velocidad por calle 128 en dirección a la zona de 600, mientras el resto se dispersaba rápidamente del lugar. La mujer que había iniciado el contacto también huyó junto al grupo.

El damnificado quedó a pie, golpeado y en estado de shock, y dio aviso a las autoridades. La causa fue caratulada como robo de motovehículo y quedó en manos de la Justicia platense, mientras se analizan cámaras de seguridad del área para intentar identificar a los responsables.

LE PUEDE INTERESAR

Una joven acusó a su tío de haber abusado de ella

LE PUEDE INTERESAR

Huyen con dos bicicletas del interior de una cochera

El caso pone en foco una modalidad delictiva cada vez más frecuente: el uso de perfiles falsos y “entregadores” para atacar a estos trabajadores, que a diario quedan expuestos a situaciones de alto riesgo. La causa quedó en manos de la UFI 9.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Controlaron el incendio en el depósito de baños químicos en La Plata: gran operativo y vecinos evacuados

"No podemos dormir" y "no queda una casa sin robar": un barrio de La Plata rendido ante el delito

La China Suárez está que explota: Wanda Nara confirmó que Mauro Icardi le manda mensajes

La designación del árbitro para el debut de Estudiantes generó bronca: un antecedente con escándalo

“Bomba sanitaria” en el Río de la Plata: dura advertencia por la planta de pretratamiento cloacal

IPS confirmó cuándo cobran jubilados y pensionados bonaerenses

"Llevate otra y...": en el centro de La Plata se hartaron de los "roba ruedas" y los esperan con carteles

El nuevo esquema de subsidios energéticos: publicaron las condiciones para poder mantenerlos
+ Leidas

¿Marcha atrás?: la Liga Profesional define si habrá o no amnistía

A Eros Mancuso, el segundo refuerzo, lo esperan en el Country con los brazos abiertos

Cuenta con los refuerzos

Marruecos pretende impugnar el éxito de Senegal

Boca sin refuerzos y Riquelme en la mira

El Lobo se prepara con Errecalde en Estancia Chica

Hay bronca por la designación del árbitro Arasa

Trump y Groenlandia: el riesgo de dinamitar las alianzas que forjaron el siglo XX
Últimas noticias de Policiales

La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

“No quedó una casa sin robar”: Villa Elisa, cercado por el delito

Revelan oscuros mensajes en la causa del Senado

La advertencia a ladrones que expone el hartazgo
Deportes
Cuenta con los refuerzos
Para Martínez “hay buenas sensaciones”
El Lobo se prepara con Errecalde en Estancia Chica
Rey Hilfer será el árbitro del debut ante Racing
¿Marcha atrás?: la Liga Profesional define si habrá o no amnistía
La Ciudad
Kioscos en La Plata: en enero se advirtieron ventas a la baja: hasta un 50 % menos
Golpe al bolsillo: frutas y verduras lideran los aumentos del mes
La vida en las aulas de Harvard contada por un joven prodigio
Súper Cartonazo: se renueva la expectativa con un pozo de $ 2.000.000
Fuerte crecimiento anual de las escrituraciones en la Provincia
Información General
Caída en el turismo Cien mil autos menos a la Costa
Hallan un colmillo fósil de un metro y medio de largo en la costa de Miramar
Una avioneta aterrizó de emergencia en la ruta 56
Aterrizaje de emergencia en plena ruta rumbo a la Costa: una avioneta sorprendió a los automovilistas cerca de Pinamar
De dar consejos a abusar menores: una terapeuta y una influencer que tenían un "campo de concentración" en su casa
Espectáculos
La China Suárez está que explota: Wanda Nara confirmó que Mauro Icardi le manda mensajes
Willem Dafoe llega a Buenos Aires para presentar la película que realizó con un cineasta argentino
Murió Adela Gleijer, actriz de "Verano del 98 y "Sos mi vida"
A sus 64 años, murió la actriz Gaby Ferrero
Otra disputa entre Caniggia y Mariana Nannis: él la denunció por falso testimonio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla