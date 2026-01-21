Golpe al robo de motos: desmantelan un taller

VIDEO.- Controlaron el incendio en el depósito de baños químicos en La Plata: gran operativo y vecinos evacuados
VIDEO.- Controlaron el incendio en el depósito de baños químicos en La Plata: gran operativo y vecinos evacuados
Un operativo realizado en la zona oeste de La Plata permitió desbaratar un taller mecánico clandestino dedicado al presunto desguace y encubrimiento de motos robadas. El procedimiento se llevó a cabo en un inmueble ubicado en 525 entre 136 y 137, donde fue detenido un joven de 23 años y se secuestró una gran cantidad de motopartes, además de motores con pedido de secuestro activo.
La intervención se dio en el marco de controles orientados a desalentar el hurto y robo de motocicletas, así como a detectar lugares utilizados para el desarme y comercialización ilegal de piezas. Al inspeccionar el taller -que no contaba con nombre de fantasía ni habilitación- los investigadores constataron que el lugar carecía de documentación respaldatoria y albergaba numerosos elementos de dudosa procedencia.
Durante la requisa, se incautaron amortiguadores, llantas, ruedas completas, caños de escape, tableros, carburadores, tapas de embrague, tanques de combustible, asientos y cuadros de motos, varios de ellos sin numeración visible. También se secuestraron distintos motores, entre ellos tres que registraban pedidos de secuestro activo por causas vinculadas a robos ocurridos en distintos puntos de la ciudad y la región.
Entre los elementos más relevantes se hallaron un motor de motocicleta Gilera con pedido de secuestro por hurto, un motor Suzuki con numeración suprimida, un block de motor Zanella requerido por una causa federal y otro motor vinculado a un robo agravado. Todo el material fue incautado para su posterior peritaje.
El responsable del lugar fue atrapado en el lugar acusado del delito de encubrimiento. Además de las actuaciones judiciales, se labró la infracción correspondiente por falta de inscripción en el registro oficial de desarmaderos y se ordenó la clausura inmediata. La investigación sigue en curso y podría haber más detenidos.
