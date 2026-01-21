La advertencia a ladrones que expone el hartazgo

El hartazgo frente a la inseguridad volvió a quedar expuesto en La Plata, cuando un vecino decidió dejar una advertencia directa a los delincuentes que días atrás le habían robado una de las ruedas de su auto. El episodio ocurrió en la zona de 2 entre 57 y 58, a metros de la cancha de Estudiantes, y rápidamente se convirtió en tema de conversación entre frentistas y usuarios de redes sociales.

El hecho se conoció luego de que, tras el robo, el damnificado decidiera dejar un mensaje dirigido a los motochorros que le habían sustraído una de las ruedas. Junto a la única cubierta que le quedó, colocó un cartel escrito a mano, en letras mayúsculas y pegado con cinta, que decía: “llevate otra y te abro el bocho con la 22. Lacra”.

La frase, tan cruda como elocuente, reflejó el nivel de indignación que atraviesan muchos vecinos que se sienten rehenes del delito y denuncian una impunidad constante. Según relataron testigos, el robo previo ocurrió en cuestión de segundos: mientras uno de los ladrones aguardaba en la moto con el motor encendido, su cómplice descendía, aflojaba los bulones con herramientas y escapaba con la rueda en mano.

Lejos de tratarse de un caso aislado, la escena se suma a otros episodios similares ocurridos en distintos barrios de la ciudad. En La Loma y en Los Hornos, meses atrás, vecinos también decidieron colocar carteles, advertencias o mensajes intimidantes en autos, rejas y frentes de viviendas, cansados de sufrir robos reiterados y de no encontrar respuestas eficaces por parte de las autoridades.

“Ya no es bronca, es cansancio”, repiten quienes viven en estas zonas, donde la modalidad delictiva se repite a diario. Para muchos, estas advertencias no buscan promover la violencia, sino hacer visible una desesperación creciente.