EL PRÓXIMO LUNES SE REUNIRÁN CON AUTORIDADES POR LA INSEGURIDAD

“No quedó una casa sin robar”: Villa Elisa, cercado por el delito

Los ataques ocurren “hace un año” en Las Retamas, donde hay casaquintas. Los ladrones acechan “de día, de noche y aún con gente”

"No quedó una casa sin robar": Villa Elisa, cercado por el delito

Dos ladrones filmados cerca de una vivienda de 421 y 132

21 de Enero de 2026 | 03:19
Edición impresa

“Hace un año que vivimos con mucho miedo por los robos, que son por lo general en viviendas, y a los delincuentes ni les importa que estén los dueños”, le contó a este diario María (54), vecina del barrio Las Retamas, de Villa Elisa.

Se trata de un conglomerado habitacional que está a siete cuadras del Camino General Belgrano, en dirección a otra localidad de la Zona Norte platense, Arturo Seguí, en una zona en la cual predominan las casaquintas.

La mujer expuso que “ya mandamos notas a la comisaría decimosegunda y a la Municipalidad, para que hagan algo para actuar contra estos ladrones. Pero seguimos igual”.

“Ya no sabemos a quién más recurrir, porque no quedó en el barrio ni una casa sin que no hayan entrado delincuentes a robar”, reflejó María con crudeza.

Por lo pronto, dio a conocer que “el lunes tenemos acordada una reunión con autoridades competentes en el tema, en plena calle de 421 y 132, así que vamos a ver qué nos dicen”.

“ACTÚAN MUCHOS MENORES”

Seguidamente, mencionó que “a mi mamá le robaron en 421 entre 133 y 134 en los primeros días de diciembre último, cuando ella estaba durmiendo a las 3 de la madrugada”.

Revelan oscuros mensajes en la causa del Senado

La advertencia a ladrones que expone el hartazgo

También recordó que “a una señora le robaron en 421 entre 131 y 132, mientras que a una jubilada ya se le metieron a robar en su vivienda de calles Arana y 133, una ó dos veces. Hasta la quemaron en una de esas ocasiones”.

El último de los episodios de inseguridad en Las Retamas se produjo, indicó, “a las 21.30 del lunes en un domicilio que está en 421 y 132, cuando no estaba la familia”.

“Los delincuentes no alcanzaron a entrar a robar en la casa, porque decidieron escapar por alguna razón”, completó.

Por otra parte, María señaló que “la mayoría de los que andan robando por acá son menores de edad, por lo que se observa en fotos y en videos de cámaras de seguridad”.

Los delincuentes intentando entrar a una casa

“ES DE DÍA Y DE NOCHE”

Durante la charla con este diario, la misma vecina aseguró que “los robos en nuestra zona se dan tanto de día como de noche”.

Al preguntársele si la gente de Las Retamas reclamó a la Policía medidas para la prevención de delitos, hizo saber que “el comisario y el jefe de calle de Villa Elisa nos dieron sus números de WhatsApp”.

“Si bien cuando les comentamos de las novedades, ellos nos contestan, el tema es que nunca nos enteramos si agarran a los ladrones o no”, acotó.

De todos modos, en dicho barrio se consignó que “ahora vemos un patrullero fijo, desde las 8 de la mañana hasta las 20. Pero antes y después de esos horarios, estamos a merced de los delincuentes”.

“No se puede vivir todo el tiempo pendiente de no sufrir un asalto o un escruche en tu propia casa. Acá se pusieron cámaras, rejas, alarmas, alambres de púas y vidrios partidos. Y perros guardianes”, se reflejó.

 

Dos ladrones filmados cerca de una vivienda de 421 y 132

Los delincuentes intentando entrar a una casa

