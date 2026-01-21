Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Deportes

VIDEO.- Bellingham "borracho" de alegría, el enojo de "Lautoro" y más perlitas de la Champions League

VIDEO.- Bellingham "borracho" de alegría, el enojo de "Lautoro" y más perlitas de la Champions League
21 de Enero de 2026 | 08:13

Escuchar esta nota

La séptima fecha de la UEFA Champions League sacudió el tablero europeo con resultados que muy pocos se animaron a pronosticar, destacándose los tropiezos estrepitosos del Manchester City en las gélidas tierras noruegas ante el Bodo Glimt y la caída del PSG en su visita al Sporting de Lisboa. Estos batacazos, sumados a una serie de situaciones curiosas, le dieron un color especial a una Fase Liga que ya asoma su final con apenas una jornada por disputarse.

En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid borró de la cancha al Mónaco con una actuación colectiva impecable que tuvo al joven Franco Mastantuono como uno de los grandes protagonistas.

 

Sin embargo, todas las miradas se las llevó Jude Bellingham en el epílogo del partido. Tras firmar el 6-1 definitivo con una sutileza frente al arco vacío, el inglés de 22 años eligió un festejo cargado de ironía: frente a las cámaras, simuló estar empinando un vaso, un mensaje directo y punzante hacia quienes pusieron su profesionalismo bajo la lupa en las últimas semanas.

Esa dedicatoria de Bellingham no nació de la nada, sino de una corriente de críticas que cuestionaban su supuesta afición por la noche española. El foco de conflicto más ruidoso provino del popular youtuber AuronPlay, quien ante sus millones de seguidores llegó a decir, entre bromas y ataques, que el volante "destilaba alcohol" incluso en los entrenamientos. El ex Borussia Dortmund prefirió no usar las redes sociales para defenderse y guardó su respuesta para el césped, sellando la goleada ante un equipo monegasco que ahora deberá pelear su permanencia en los playoffs.

 

Por otro lado, la sorpresa de la jornada se mudó a Milán, donde el Arsenal le dio una lección de fútbol al Inter con un contundente 3-1. Más allá de la superioridad de los ingleses, el murmullo en las tribunas del Giuseppe Meazza se originó cuando el técnico Cristian Chivu decidió sacar a Lautaro Martínez pasada la hora de juego, justo cuando su equipo intentaba remontar un 1-2. En su lugar ingresó el juvenil Francesco Pio Esposito, un cambio que resultó incomprensible para muchos dada la jerarquía del capitán argentino en momentos límite.

La salida del "Toro" no pasó inadvertida, ya que abandonó el campo de juego con gestos de evidente malestar. El delantero venía de sacarse la espina del gol el pasado fin de semana ante Udinese y esperaba aprovechar la vitrina europea para ratificar su racha, por lo que su caminata hacia el banco de suplentes, negando con la cabeza y con el rostro desencajado, instaló el interrogante de si su enojo era con el planteo táctico del entrenador o con su propio desempeño en una noche opaca para los italianos.

 

Mientras el Inter bajaba al noveno puesto y se complicaba el pase directo, el Arsenal de Mikel Arteta ratificaba su condición de gran candidato con un presente aterrador: siete triunfos en siete partidos y una diferencia de gol que asusta a cualquiera. Los Gunners ya tienen la clasificación en el bolsillo, mientras que el Neroazzurro se jugará la vida en la última fecha frente al Borussia Dortmund, en una parada que promete ser de alto riesgo en territorio alemán.

En Londres, la cuota argentina de alegría la puso Cristian "Cuti" Romero, quien fue el encargado de abrir el camino en la victoria del Tottenham frente al Dortmund. El defensor cordobés apareció como un delantero más para empujar el balón a la red en el amanecer del partido, cortando una sequía personal de más de cinco años sin marcar en la Champions. Su último grito en esta competencia se remontaba a sus días con la camiseta del Atalanta en 2020, un dato que resalta la importancia de su aporte ofensivo en este encuentro clave.

Con el triunfo sellado por 2-0 gracias a un aporte posterior de Dominic Solanke, los Spurs escalaron hasta la cuarta posición, acomodándose en los puestos de clasificación directa a octavos de final. Es una realidad paralela para el equipo de Thomas Frank, que sufre en la zona baja de la Premier League pero se transforma cuando suena el himno de la Champions. Su destino final se conocerá el próximo miércoles 28, cuando viajen a Alemania para enfrentar a un Eintracht Frankfurt golpeado, en una jornada donde todos los partidos se jugarán en simultáneo para definir quiénes siguen en carrera por la Orejona.

