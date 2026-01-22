Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |SALIÓ EL DECRETO DE KICILLOF

Designaciones en el directorio del Bapro

Designaciones en el directorio del Bapro

22 de Enero de 2026 | 02:22
El Gobierno bonaerense oficializó las designaciones de los nuevos directorios del Banco Provincia. Se trata de varios funcionarios cuyos nombres habían sido acordados por la Legislatura hacia fines del año pasado en el marco del debate por la ley de financiamiento que le permitirá a Axel Kicillof salir a tomar deuda por cerca de 3 mil millones de dólares.

La medida quedó plasmada en el Decreto N° 15/2026, firmado por Kicillof y refrendado por los ministros de Economía, Pablo López, y de Gobierno, Carlos Bianco.

En el marco de una dura negociación política, se terminó ampliando el Directorio de la entidad crediticia como prenda de cambio para conseguir los dos tercios de los votos necesarios para darle vía libre al endeudamiento.

En ese marco, de acuerdo a la reforma de su Carta Orgánica, el directorio estará integrado por un presidente (el actual Juan Cuattromo sigue en el cargo) y nueve vocales titulares, además de un consejo de directores asociados y una sindicatura encargada de controlar la legalidad de los actos del directorio.

Los nueve vocales titulares son Alejandro Formento, el ex diputado Carlos “Cuto” Moreno, el matancero Julio Orisingher y el ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra. Todos ellos responden al esquema político del Gobernador que se corporiza en el Movimiento Derecho al Futuro.

También estarán en el directorio el camporista Rodrigo Rodríguez, el massista Rubén Osuna y los ex legisladores Marcelo Daletto (propuesto por la UCR-Cambio Federal) y Matías Ranzini (PRO, hombre de confianza del diputado nacional Cristian Ritondo). El último de los integrantes será Fernando Rozas, del sector de los ex libertarios, quien fuera en 2015 interventor del Servicio Penitenciario durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Los vocales asociados, que tendrán voz pero no voto en el directorio son Sergio Bordoni, del Frente Renovador, Fernando Pérez, de la UCR (del sector de Martín Lousteau), y Adrián Urreli, del PRO (hombre de confianza del ex intendente de Lanús, Néstor Grindetti). Finalmente, los dos lugares para síndicos son ocupados por Gabriela Demaria (dirigente de La Costa que responde al esquema político del diputado Juan Pablo De Jesús) y Laura González, de La Cámpora.

