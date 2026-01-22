En Punta Alta dieron de baja los corsos gratuitos

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
En el municipio de Coronel Rosales La Libertad Avanza se impuso por amplio margen tanto en los comicios de septiembre como en los nacionales de octubre. Allí gobierna Rodrigo Aristimuño, un dirigente enrolado en el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof. El jefe comunal acaba de anunciar que este año no organizará corsos gratuitos y vinculó esa decisión al resultado electoral.
“La gente votó un modelo de gestión, votó por la no obra pública, por un modelo que pregona no a la cultura, no al deporte, y cuando uno emite el sufragio, sienta una postura”, justificó Aristimuño.
En diálogo con Radio Rosales, dijo además que “el resultado electoral marcó un punto de inflexión”.
“Desde que asumimos hicimos dos corsos gratuitos (aunque los del año pasado no pudieron finalmente llevarse a cabo por lluvia), trabajamos mucho para que sean gratuitos, pero el resultado electoral marcó un punto de inflexión”, amplió.
Consultado sobre la realización de los corsos, el intendente dijo que “se está evaluando”, aunque reiteró que si se llevan a cabo, “no serán gratuitos”.
En las elecciones legislativas nacionales del mes de octubre, en Coronel Rosales el 60 por ciento de los votos fueron para La Libertad Avanza, mientras que Frente Patria – espacio al que pertenece el intendente –obtuvo el 20 por ciento de los votos.
Aunque no tan amplio, el resultado de septiembre también marcó la victoria libertaria. En esa ocasión, el 48 por ciento de los votos fueron para LLA, mientras que Fuerza Patria cosechó el 23 por ciento.
El municipio afronta además diversas críticas por una problemática central: las denuncias por falta de agua en diversos barrios que hacen foco sobre las prestaciones que realiza la empresa ABSA.
De hecho, los reclamos de los usuarios fueron llevados a la audiencia pública que se celebró hace algunos días en La Plata, donde se analizó la suba de tarifas propuesta por la empresa del 40 por ciento que comenzará a regir en las facturas de abril.
