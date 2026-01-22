Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Política y Economía |SANTILLI EN LAS PROVINCIAS EN BUSCA DE VOTOS

Reforma laboral: suman apoyo de otro gobernador

Reforma laboral: suman apoyo de otro gobernador

El gobernador Rolando Figueroa, junto al ministro Diego Santilli / NA

22 de Enero de 2026 | 02:27
Edición impresa

El ministro del Interior, Diego Santilli, recogió ayer los frutos de su gira por Neuquén, donde se llevó el compromiso del gobernador, Rolando Figueroa, de apoyar en el Congreso la reforma laboral que impulsa el presidente, Javier Milei.

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, expresó Santilli en Neuquén, a tono con la defensa del proyecto que hace en cada escala de su recorrida federal.

Para el funcionario, avanzar en un nuevo marco normativo “es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”.

Por su parte, Figueroa comentó que en la reunión con Santilli se pusieron “sobre la mesa los temas estratégicos de Neuquén” y se acordó “fortalecer una agenda de trabajo con el Gobierno nacional”.

Según aclaró, su gobierno siempre va a estar a favor de lo que beneficie a Neuquén y en contra de lo que los perjudique.

En tanto, recordó que “en Neuquén fuimos los primeros en implementar cambios importantes en la legislación laboral, impulsando políticas para fomentar el trabajo neuquino. Además, desde la provincia hemos sancionado por ley convenios colectivos de trabajo modernos por sector, que de ninguna manera sufrirán modificaciones”.

LE PUEDE INTERESAR

Gremios presionan a la CGT y piden ir al paro

LE PUEDE INTERESAR

Nuevos incidentes en la marcha de jubilados: enmascarados vs. Policía

Antes de aterrizar en Neuquén, Santilli visitó el lunes al salteño Gustavo Sáenz. Además, sumó a la gira a Chubut, Chaco, Mendoza y San Juan, siempre con el objetivo de blindar el respaldo a la reforma que será el plato fuerte en las sesiones extraordinarias de febrero.

En ese marco, el ministro del Interior tiene previsto viajar hoy a Paraná para reunirse con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, con quien lo une su militancia en el PRO.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar

Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana

La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos

Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro

“Prometo dar lo mejor”: cómo será el regreso de Tinelli

Mauricio Macri habló sobre su separación de Juliana Awada y dejó la puerta abierta: "No hay divorcio en el horizonte"

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
+ Leidas

Arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?

¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones

Medina espera resolver el futuro de su carrera

¡Ahora sí! Boca cerró el préstamo de Ángel Romero

Piensa en el once Zaniratto define el equipo para el estreno

Una arranque intenso y con el clásico a la vista

Quinteros probó el once y aún mantiene dudas

Racing hizo fútbol y Costas ya tiene a los once para enfrentar al Lobo en el Bosque
Últimas noticias de Política y Economía

Milei en Davos: una firme defensa de las reformas y el capitalismo

“Maquiavelo está muerto” y “Make Argentina great again“

Luis Caputo tuvo un breve contacto con la jefe del FMI, que elogió la acumulación de reservas

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
Deportes
¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones
Arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?
Medina espera resolver el futuro de su carrera
Quinteros probó el once y aún mantiene dudas
Piensa en el once Zaniratto define el equipo para el estreno
Espectáculos
Icardi desmintió a Wanda Nara y ella pegó fuerte: “Imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas”
Insólito ataque de furia de Mauro Icardi que desmintió estar en paz con Wanda Nara: "Me robó"
Wanda Nara reveló detalles de sus charlas con Mauro Icardi: “Le digo ‘soltá, ya fue’”
“Averigüen”: Marcela Tauro furiosa con Laura Ubfal luego de sus dichos contra Infama
Taylor Swift, la más joven en ingresar al Salón de la Fama de los compositores
Policiales
SOS por la inseguridad: comerciantes le hacen frente a los robos
Amenazó con matar a su pareja y a su bebé: preso
Tenía 12 años, era ladrón y murió en un tiroteo
Bastián fue operado por quinta vez: cómo está
Giro clave en la causa del joven que fue amputado
Información General
Calor y tensión al límite: cómo proteger los electrodomésticos
Plantas olvidadas que nutren y curan: el valor oculto que se halla en La Plata
La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla