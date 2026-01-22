Reforma laboral: suman apoyo de otro gobernador

El ministro del Interior, Diego Santilli, recogió ayer los frutos de su gira por Neuquén, donde se llevó el compromiso del gobernador, Rolando Figueroa, de apoyar en el Congreso la reforma laboral que impulsa el presidente, Javier Milei.

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, expresó Santilli en Neuquén, a tono con la defensa del proyecto que hace en cada escala de su recorrida federal.

Para el funcionario, avanzar en un nuevo marco normativo “es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”.

Por su parte, Figueroa comentó que en la reunión con Santilli se pusieron “sobre la mesa los temas estratégicos de Neuquén” y se acordó “fortalecer una agenda de trabajo con el Gobierno nacional”.

Según aclaró, su gobierno siempre va a estar a favor de lo que beneficie a Neuquén y en contra de lo que los perjudique.

En tanto, recordó que “en Neuquén fuimos los primeros en implementar cambios importantes en la legislación laboral, impulsando políticas para fomentar el trabajo neuquino. Además, desde la provincia hemos sancionado por ley convenios colectivos de trabajo modernos por sector, que de ninguna manera sufrirán modificaciones”.

Antes de aterrizar en Neuquén, Santilli visitó el lunes al salteño Gustavo Sáenz. Además, sumó a la gira a Chubut, Chaco, Mendoza y San Juan, siempre con el objetivo de blindar el respaldo a la reforma que será el plato fuerte en las sesiones extraordinarias de febrero.

En ese marco, el ministro del Interior tiene previsto viajar hoy a Paraná para reunirse con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, con quien lo une su militancia en el PRO.