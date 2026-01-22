La Policía debe erradicar a las caravanas de motos

La tranquilidad que durante décadas reinaba en las noches de La Plata durante los fines de semana fue alterada desde hace años por distintos tipos de incidentes y desbordes nocturnos, a los que se sumaron las picadas y caravanas de centenares de motos que no sólo recorren hasta la madrugada distintos lugares del casco céntrico, sino que ahora también promueven su escandaloso paso por los barrios y localidades de la periferia.

Ello, sin que la Policía atine de una vez por todas a terminar con este flagelo para centenares de miles de habitantes que no pueden descansar y dormir en paz. Existieron peleas a golpes de puño, utilización de plazas para hacer maniobras peligrosas y batallas con uso de armas de fuego entre grupos enfrentados de motociclistas. Y la gente sigue indefensa frente a esta insólita realidad.

El pasado fin de semana una numerosa caravana de motociclistas volvió a recorrer con sus vehículos a escape abierto distintos puntos del distrito platense, en situaciones que se presentaron la noche del viernes y la madrugada del sábado, generando malestar y preocupación entre vecinos por las maniobras peligrosas y las reiteradas infracciones de tránsito en las que incurren.

Los episodios quedaron registrados en videos y mensajes difundidos por vecinos, que alertaron por el peligro que este tipo de prácticas representan tanto para peatones como para otros conductores. La caravana se extendió por varias horas, afectando la tranquilidad nocturna de distintos barrios.

Según los registros aportados por frentistas y testigos, decenas de motos circularon a alta velocidad, en contramano y cruzando semáforos en rojo, en una conducta que fue señalada como un claro desafío a la autoridad. Las situaciones más riesgosas se vivieron en zonas céntricas, Plaza Belgrano, Plaza Malvinas, Plaza Moreno y el Bosque. Aunque también transitaron por zonas de Ringuelet y Tolosa.

Si bien se habrían efectuado algunas detenciones, lo cierto es que el accionar policial resulta ineficaz frente a la cantidad de participantes que impiden el descanso a miles de vecinos y también frente a la magnitud de un desorden que se reitera todos los fines de semana sin solución de continuidad.

Las caravanas están formadas no solo por motociclistas de nuestra zona, sino por muchos otros que provienen de distritos lejanos, como Brandsen o que corresponden al Conurbano bonaerense, atraídos seguramente por semejante permisividad. Lo cierto es que eligieron La Plata como escenario para “divertirse”, en el mejor de los casos. La población paga con su temor, con su insomnio y con su fastidio el pasatiempo de gente que debe disfrutar pensando en suplicio que le causa a miles de habitantes.

Resulta difícil de comprender por qué los sucesivos operativos policiales que se realizan en La Plata no logran desmontar la presencia de estos grupos de inadaptados, que se divierten con el sufrimiento de los demás. Lo que hay que hacer es erradicar a las caravanas de motociclistas, cumpliendo así con las ordenanzas y leyes vigentes.