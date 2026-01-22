Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Opinión |EDITORIAL

La Policía debe erradicar a las caravanas de motos

La Policía debe erradicar a las caravanas de motos

Archivo

22 de Enero de 2026 | 02:48
Edición impresa

La tranquilidad que durante décadas reinaba en las noches de La Plata durante los fines de semana fue alterada desde hace años por distintos tipos de incidentes y desbordes nocturnos, a los que se sumaron las picadas y caravanas de centenares de motos que no sólo recorren hasta la madrugada distintos lugares del casco céntrico, sino que ahora también promueven su escandaloso paso por los barrios y localidades de la periferia.

Ello, sin que la Policía atine de una vez por todas a terminar con este flagelo para centenares de miles de habitantes que no pueden descansar y dormir en paz. Existieron peleas a golpes de puño, utilización de plazas para hacer maniobras peligrosas y batallas con uso de armas de fuego entre grupos enfrentados de motociclistas. Y la gente sigue indefensa frente a esta insólita realidad.

El pasado fin de semana una numerosa caravana de motociclistas volvió a recorrer con sus vehículos a escape abierto distintos puntos del distrito platense, en situaciones que se presentaron la noche del viernes y la madrugada del sábado, generando malestar y preocupación entre vecinos por las maniobras peligrosas y las reiteradas infracciones de tránsito en las que incurren.

Los episodios quedaron registrados en videos y mensajes difundidos por vecinos, que alertaron por el peligro que este tipo de prácticas representan tanto para peatones como para otros conductores. La caravana se extendió por varias horas, afectando la tranquilidad nocturna de distintos barrios.

Según los registros aportados por frentistas y testigos, decenas de motos circularon a alta velocidad, en contramano y cruzando semáforos en rojo, en una conducta que fue señalada como un claro desafío a la autoridad. Las situaciones más riesgosas se vivieron en zonas céntricas, Plaza Belgrano, Plaza Malvinas, Plaza Moreno y el Bosque. Aunque también transitaron por zonas de Ringuelet y Tolosa.

Si bien se habrían efectuado algunas detenciones, lo cierto es que el accionar policial resulta ineficaz frente a la cantidad de participantes que impiden el descanso a miles de vecinos y también frente a la magnitud de un desorden que se reitera todos los fines de semana sin solución de continuidad.

LE PUEDE INTERESAR

Opinan los lectores

LE PUEDE INTERESAR

Salario informal e inflación

Las caravanas están formadas no solo por motociclistas de nuestra zona, sino por muchos otros que provienen de distritos lejanos, como Brandsen o que corresponden al Conurbano bonaerense, atraídos seguramente por semejante permisividad. Lo cierto es que eligieron La Plata como escenario para “divertirse”, en el mejor de los casos. La población paga con su temor, con su insomnio y con su fastidio el pasatiempo de gente que debe disfrutar pensando en suplicio que le causa a miles de habitantes.

Resulta difícil de comprender por qué los sucesivos operativos policiales que se realizan en La Plata no logran desmontar la presencia de estos grupos de inadaptados, que se divierten con el sufrimiento de los demás. Lo que hay que hacer es erradicar a las caravanas de motociclistas, cumpliendo así con las ordenanzas y leyes vigentes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar

Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana

La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos

Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro

“Prometo dar lo mejor”: cómo será el regreso de Tinelli

Mauricio Macri habló sobre su separación de Juliana Awada y dejó la puerta abierta: "No hay divorcio en el horizonte"

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
+ Leidas

Arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?

¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones

Medina espera resolver el futuro de su carrera

¡Ahora sí! Boca cerró el préstamo de Ángel Romero

Piensa en el once Zaniratto define el equipo para el estreno

Una arranque intenso y con el clásico a la vista

Quinteros probó el once y aún mantiene dudas

Racing hizo fútbol y Costas ya tiene a los once para enfrentar al Lobo en el Bosque
Últimas noticias de Opinión

Año de efemérides

La Presidenta que estuvo en la mira de la DEA

Opinan los lectores

Salario informal e inflación
Deportes
¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones
Arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?
Medina espera resolver el futuro de su carrera
Quinteros probó el once y aún mantiene dudas
Piensa en el once Zaniratto define el equipo para el estreno
Policiales
SOS por la inseguridad: comerciantes le hacen frente a los robos
Amenazó con matar a su pareja y a su bebé: preso
Tenía 12 años, era ladrón y murió en un tiroteo
Bastián fue operado por quinta vez: cómo está
Giro clave en la causa del joven que fue amputado
Espectáculos
“Sin piedad”: ¿Puede una IA juzgar a un humano?
“El Señor de los Anillos” vuelve a las salas
Se anuncian los nominados al Oscar
Variaciones sobre “Pluribus”: ¿Se puede vivir en sociedad sin conflictos?
Adiós a Valentino: Roma despide al último emperador de la moda italiana
Información General
Calor y tensión al límite: cómo proteger los electrodomésticos
Plantas olvidadas que nutren y curan: el valor oculto que se halla en La Plata
La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla