Año de efemérides

Han habido años en los que, en distintos lugares del mundo, se produjeron hechos de gran trascendencia sin que hubiese una conexión directa entre ellos.

Esa coincidencia de alcance global se observó por ejemplo en 1810, 1848, 1968, 1979 y más recientemente en 2001.

Haciendo un paralelismo, se puede decir que en Argentina, años terminados en 6, como el que acaba de iniciarse, dejaron huellas que se sintieron en los posteriores.

En 1916, hace 110 años, accedió a la Presidencia el líder radical Hipólito Yrigoyen, primer presidente surgido del voto secreto y obligatorio. De esa manera, Argentina, terminaba con la contradicción que implicaba la coexistencia de una sociedad cada vez más dinámica, abierta y plural encerrada en un sistema político excluyente.

Luego del golpe de 1930 y los años del fraude, hubo elecciones competitivas en 1946, en las que, contra los partidos tradicionales, se impuso Juan Perón que había irrumpido en la vida política con el golpe de 1943. Hace ochenta años llegaba al poder la fuerza que estaría en el centro del sistema político en las décadas siguientes. Las posiciones del resto de los actores se definirían a partir de ese momento en función de la mayor o menor cercanía con el peronismo y aún hoy sigue siendo el principal clivaje que explica los procesos electorales en Argentina.

Tras el golpe del 1955, y pese a la bonanza económica de aquellos años sesenta, fue imposible consolidar un sistema político desconociendo la realidad mayoritaria del peronismo.

En ese contexto, en 1966, hace 60 años, los militares derrocaron a Arturo Illia lo que tuvo graves consecuencias porque fue uno de los factores desencadenantes del proceso de violencia política que sacudió al país a finales de esa década y en la posterior. Un mes después del golpe, a fines de julio, se produjo la intervención a las universidades que produjo efectos negativos y duraderos.

Luego del breve periodo democrático iniciado en 1973, hace cincuenta años, en 1976 los militares volvían a tomar el poder. Fue un ciclo tan negativo en todos los aspectos que funcionó como antídoto en los últimos cincuenta años frente a cualquier intento de regresión autoritaria.

Eso permitió el ciclo democrático más largo de la historia argentina, y que a diferencia de los anteriores, tuvo alternancia en el poder porque desde 1983 han gobernado cuatro fuerzas políticas diferentes.

Este año se cumplirán décadas de hechos relevantes en la historia del país, positivos y negativos, pero de todos, aunque haya pasado mucho tiempo en algunos casos, deben surgir enseñanzas.