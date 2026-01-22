Calles salvajes: en pleno centro de La Plata, gritos, insultos y botellas rotas

Un violento incidente se registró en la esquina de 8 y 60, en pleno centro de La Plata y a metros de Plaza Rocha. La situación incluyó gritos, insultos y botellas rotas, y quedó registrada en un video captado por vecinos de la cuadra.

Hasta el momento no trascendieron las causas que originaron la pelea. El episodio generó sorpresa entre peatones y vecinos que se encontraban en la zona.