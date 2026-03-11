Reclamos para que toda la población se vacune contra la gripe

Distintos sectores médicos, oficiales y privados, reiteraron conceptos en las últimas jornadas relacionados a la importancia y necesidad de que toda la población –pero, en especial, aquella que integra los llamados grupos de riesgo- se vacune contra la gripe. Se habla, por cierto, de una acción que debiera cumplirse anualmente para prevenir la enfermedad y para reducir además el riesgo de complicaciones potencialmente graves.

Tal como se informó ayer en este diario, los médicos de la provincia de Buenos Aires recomendaron aplicarse la vacuna antigripal para hacer frente a la nueva cepa H3N10. En este sentido se informó que PAMI comenzaría la campaña en los próximos días y que en breve también lo hará IOMA.

El Colegio de Médicos bonaerense recomendó la necesaria adhesión a la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, que comenzará este 11 de marzo con el objetivo de hacer frente a la nueva cepa. La entidad recordó que la vacunación constituye “la herramienta más eficaz para prevenir complicaciones graves derivadas de la gripe, especialmente ante la circulación de nuevas variantes del virus”.

Como se sabe, el virus de la influenza cambia cada año y la inmunización que otorgan las vacunas reduce de manera significativa el riesgo de internaciones, los cuadros graves de neumonía y otras complicaciones asociadas. Se conoce, asimismo, que vacunarse no sólo reduce el riesgo de contraer gripe a quien la recibe, sino que también protege a su entorno.

“Además de aumentar 8 veces el riesgo de padecer neumonía, la gripe puede elevar hasta 8 veces el riesgo de padecer un AVC y hasta 10 veces el riesgo de un infarto”, señalaron distintas fuentes médicas, además de expresar que, si bien existen grupos prioritarios que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones graves por gripe, “toda la población puede vacunarse a partir de los 6 meses de edad”.

Como se sabe, la gripe puede afectar a cualquier persona: niños, adultos y mayores de edad, pero los más pequeños, que concurren a la guardería, al jardín de infantes o al colegio primario siempre están más expuestos a padecer enfermedades infecciosas que el resto de los grupos etarios.

Ha ocurrido en muchas campañas anteriores que faltaron suficientes dosis de vacuna en los centros habilitados. Lo cierto es que, en numerosas ocasiones, muchas personas se vieron obligadas a realizar inmerecidos y dificultosos peregrinajes, sin saber si al cabo de esos derroteros cambiantes -con horarios y fechas diferentes en cada lugar- podría arribarse a la “panacea” de ser finalmente vacunado. Se conoce también que no pocas personas mayores terminan desistiendo de vacunarse, cuando se presentan estas circunstancias. Otros deciden acudir a las farmacias y comprar las dosis, para asegurarse así la vacunación.

Es de esperar, entonces, que se encuentre ajustado el mecanismo administrativo, sobre el cual descansará una campaña tan vital como la que está pronto a iniciarse.