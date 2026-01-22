Giro clave en la causa del joven que fue amputado

La causa por el brutal ataque a un joven de 24 años en la localidad platense de Los Hornos dio un giro clave en las últimas horas. Luego de la fuerte polémica que se generó tras la liberación de las dos mujeres acusadas de haber participado en la agresión que terminó con la amputación de una pierna de la víctima, ambas volvieron a ser detenidas y quedaron nuevamente comprometidas con la Justicia.

Las detenciones se concretaron ayer por la tarde, tras una orden de registro y captura librada por el Fuero de Responsabilidad Juvenil N° 3, en el marco de la investigación por “lesiones gravísimas”. Las medidas fueron ejecutadas por personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría 3° de La Plata, que avanzó con nuevas tareas investigativas y logró reunir elementos de prueba considerados determinantes por la Fiscalía.

Según se informó oficialmente, las dos jóvenes, de 19 y 20 años, habían sido aprehendidas el mismo día del hecho, ocurrido durante la madrugada del domingo en la zona de calles 143 y 60, cuando una gresca en plena vía pública derivó en un ataque en grupo contra la víctima, que fue herida con elementos punzocortantes. Sin embargo, dos días después, la Fiscalía había dispuesto su libertad, una decisión que generó fuerte malestar entre familiares y vecinos.

Con el avance de la investigación y la incorporación de nuevas pruebas, la Justicia ordenó nuevamente su detención. La joven de 19 años fue arrestada en su domicilio de la zona de 522 entre 157 y 158, mientras que la de 20 fue localizada y detenida horas más tarde en inmediaciones de calles 60 y 150, en una estación de servicio del barrio de Los Hornos. Ambas quedaron a disposición del fuero interviniente y serán indagadas en las próximas horas.

El caso provocó una profunda conmoción en el barrio desde el primer momento. De acuerdo a la reconstrucción del ataque, la víctima fue abordada por varias personas y recibió múltiples heridas de arma blanca, algunas de extrema gravedad. Dos puntazos en la espalda, uno en la zona de la entrepierna y otro en una pierna provocaron una pérdida masiva de sangre que obligó a su traslado de urgencia primero a la UPA de Los Hornos y luego al Hospital San Juan de Dios.

Pese a los esfuerzos médicos, el cuadro fue crítico y los profesionales debieron amputarle una de sus piernas para salvarle la vida. El joven continúa internado, estable, bajo estricta observación médica, mientras se evalúan posibles secuelas adicionales producto de la violencia del ataque.

Tras conocerse la amputación y la liberación inicial de las acusadas, familiares protagonizaron una protesta con cortes de calle y quema de neumáticos para reclamar justicia y exigir un cambio en la calificación legal del hecho, al considerar que la gravedad de las lesiones excede ampliamente una imputación leve. Ahora, con las nuevas detenciones, la investigación entra en una etapa decisiva.