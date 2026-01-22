Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Policiales |BRUTAL ATAQUE A PUÑALADAS EN LOS HORNOS

Giro clave en la causa del joven que fue amputado

Luego de haber recuperado la libertad, las mujeres implicadas en el sangriento ataque volvieron a quedar a disposición de la Justicia

Giro clave en la causa del joven que fue amputado

Las habían liberado y ahora volvieron a detenerlas / EL DIA

22 de Enero de 2026 | 03:13
Edición impresa

La causa por el brutal ataque a un joven de 24 años en la localidad platense de Los Hornos dio un giro clave en las últimas horas. Luego de la fuerte polémica que se generó tras la liberación de las dos mujeres acusadas de haber participado en la agresión que terminó con la amputación de una pierna de la víctima, ambas volvieron a ser detenidas y quedaron nuevamente comprometidas con la Justicia.

Las detenciones se concretaron ayer por la tarde, tras una orden de registro y captura librada por el Fuero de Responsabilidad Juvenil N° 3, en el marco de la investigación por “lesiones gravísimas”. Las medidas fueron ejecutadas por personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría 3° de La Plata, que avanzó con nuevas tareas investigativas y logró reunir elementos de prueba considerados determinantes por la Fiscalía.

Según se informó oficialmente, las dos jóvenes, de 19 y 20 años, habían sido aprehendidas el mismo día del hecho, ocurrido durante la madrugada del domingo en la zona de calles 143 y 60, cuando una gresca en plena vía pública derivó en un ataque en grupo contra la víctima, que fue herida con elementos punzocortantes. Sin embargo, dos días después, la Fiscalía había dispuesto su libertad, una decisión que generó fuerte malestar entre familiares y vecinos.

Con el avance de la investigación y la incorporación de nuevas pruebas, la Justicia ordenó nuevamente su detención. La joven de 19 años fue arrestada en su domicilio de la zona de 522 entre 157 y 158, mientras que la de 20 fue localizada y detenida horas más tarde en inmediaciones de calles 60 y 150, en una estación de servicio del barrio de Los Hornos. Ambas quedaron a disposición del fuero interviniente y serán indagadas en las próximas horas.

El caso provocó una profunda conmoción en el barrio desde el primer momento. De acuerdo a la reconstrucción del ataque, la víctima fue abordada por varias personas y recibió múltiples heridas de arma blanca, algunas de extrema gravedad. Dos puntazos en la espalda, uno en la zona de la entrepierna y otro en una pierna provocaron una pérdida masiva de sangre que obligó a su traslado de urgencia primero a la UPA de Los Hornos y luego al Hospital San Juan de Dios.

Pese a los esfuerzos médicos, el cuadro fue crítico y los profesionales debieron amputarle una de sus piernas para salvarle la vida. El joven continúa internado, estable, bajo estricta observación médica, mientras se evalúan posibles secuelas adicionales producto de la violencia del ataque.

LE PUEDE INTERESAR

Un regreso anticipado arruinó el golpe de una peligrosa banda en Gorina

LE PUEDE INTERESAR

Quiso huir arrojándose a un arroyo

Tras conocerse la amputación y la liberación inicial de las acusadas, familiares protagonizaron una protesta con cortes de calle y quema de neumáticos para reclamar justicia y exigir un cambio en la calificación legal del hecho, al considerar que la gravedad de las lesiones excede ampliamente una imputación leve. Ahora, con las nuevas detenciones, la investigación entra en una etapa decisiva.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar

Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana

La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos

Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro

“Prometo dar lo mejor”: cómo será el regreso de Tinelli

Mauricio Macri habló sobre su separación de Juliana Awada y dejó la puerta abierta: "No hay divorcio en el horizonte"

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
+ Leidas

Arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?

¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones

Medina espera resolver el futuro de su carrera

¡Ahora sí! Boca cerró el préstamo de Ángel Romero

Piensa en el once Zaniratto define el equipo para el estreno

Una arranque intenso y con el clásico a la vista

Quinteros probó el once y aún mantiene dudas

Racing hizo fútbol y Costas ya tiene a los once para enfrentar al Lobo en el Bosque
Últimas noticias de Policiales

SOS por la inseguridad: comerciantes le hacen frente a los robos

Amenazó con matar a su pareja y a su bebé: preso

Tenía 12 años, era ladrón y murió en un tiroteo

Bastián fue operado por quinta vez: cómo está
Deportes
¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones
Arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?
Medina espera resolver el futuro de su carrera
Quinteros probó el once y aún mantiene dudas
Piensa en el once Zaniratto define el equipo para el estreno
Información General
Calor y tensión al límite: cómo proteger los electrodomésticos
Plantas olvidadas que nutren y curan: el valor oculto que se halla en La Plata
La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
Espectáculos
Icardi desmintió a Wanda Nara y ella pegó fuerte: “Imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas”
Insólito ataque de furia de Mauro Icardi que desmintió estar en paz con Wanda Nara: "Me robó"
Wanda Nara reveló detalles de sus charlas con Mauro Icardi: “Le digo ‘soltá, ya fue’”
“Averigüen”: Marcela Tauro furiosa con Laura Ubfal luego de sus dichos contra Infama
Taylor Swift, la más joven en ingresar al Salón de la Fama de los compositores
La Ciudad
Mapa de fiestas clandestinas: crecen los reclamos en la periferia
Piden mayor vacunación ante la “súper gripe”
Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio
Micros: ofertas de 4 empresas y sólo habrá disputa en dos zonas
Otra jornada con cortes de agua y derroche por pérdidas en las veredas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla