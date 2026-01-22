Bastián fue operado por quinta vez: cómo está

La salud de Bastián, el nene de 8 años que sufrió gravísimas lesiones tras un choque ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar, mostró en las últimas horas señales alentadoras dentro de un cuadro que sigue siendo crítico. El menor permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, donde es asistido por un equipo interdisciplinario.

Según el último parte médico difundido por el Ministerio de Salud bonaerense, el niño pasó la noche sin fiebre, presentó respiraciones espontáneas y evidenció una respuesta parcial a estímulos. Además, se encuentra estable desde el punto de vista clínico y hemodinámico, sin requerir medicación para sostener la presión arterial, aunque continúa con asistencia respiratoria y tratamiento antibiótico.

En las últimas horas, Bastián fue sometido a una nueva intervención quirúrgica, la quinta desde su ingreso, para la colocación de una válvula que permite monitorear la presión endocraneana. Se trata de un procedimiento clave para evaluar la evolución neurológica y definir los próximos pasos en su atención médica. Desde el entorno familiar indicaron que la cirugía se desarrolló sin complicaciones.

Mientras el niño pelea por recuperarse, la investigación judicial continúa avanzando para esclarecer cómo se produjo el violento impacto entre una camioneta Volkswagen Amarok y un vehículo UTV. La causa está centrada en determinar la mecánica del choque y las responsabilidades de los involucrados.

En ese marco, y tal como informó este diario, la Justicia imputó por lesiones culposas al padre de Bastián, al conductor de la camioneta y al del UTV. Las autoridades sostienen que el menor no llevaba colocado el cinturón de seguridad al momento del siniestro, un punto clave que será analizado junto con las pericias técnicas sobre ambos vehículos, que permanecen secuestrados.

Desde el hospital confirmaron además que la familia del niño recibe acompañamiento psicológico, mientras la atención sigue puesta en la evolución de Bastián.