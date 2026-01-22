Tenía 12 años, era ladrón y murió en un tiroteo

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
El fallecimiento del menor durante un operativo policial derivó en una ola de posteos con imágenes y frases polémicas
La muerte de un menor de 12 años durante un violento enfrentamiento con la Policía generó una fuerte conmoción y abrió un debate social que volvió a quedar expuesto en las redes. Horas después del hecho ocurrido en Remedios de Escalada, familiares y amigos del chico lo despidieron con mensajes cargados de dolor, imágenes polémicas y frases que se viralizaron rápidamente.
El adolescente falleció durante la madrugada del martes en medio de una persecución policial que terminó a los tiros en la zona conocida como Puerta 8, en el partido de Tres de Febrero. Poco después de confirmarse su muerte, comenzaron a multiplicarse las publicaciones en redes sociales con mensajes de despedida que mezclaron tristeza, afecto y referencias a una vida atravesada por la marginalidad.
“Robate el cielo, gordo, chipita”, escribió uno de sus allegados en un posteo que rápidamente se replicó. Otros mensajes lo recordaron con apodos y frases que reflejaron cercanía y cotidianeidad: “Volá alto”, “te voy a extrañar siempre” y “descansá en paz” fueron algunas de las expresiones que circularon. Su hermana también se manifestó públicamente y expresó el profundo impacto emocional que le dejó la pérdida, con mensajes breves pero contundentes que dieron cuenta del vínculo familiar y del dolor por la ausencia.
Junto a esas palabras, se difundieron imágenes que generaron fuerte controversia. En algunas fotografías y videos, el menor aparecía sobre motos, posando con armas de fuego o consumiendo drogas, escenas que para muchos expusieron con crudeza el contexto en el que creció y se desenvolvió. Las publicaciones se viralizaron en pocas horas y despertaron reacciones encontradas, entre la empatía por la edad del chico y la preocupación por la naturalización de la violencia.
El episodio que terminó con su muerte ocurrió cuando efectivos policiales intentaron identificar a los ocupantes de un vehículo en la vía pública. Según la reconstrucción oficial, los sospechosos huyeron y se inició una persecución que incluyó disparos. El recorrido finalizó en el barrio Puerta 8, donde dos adultos escaparon a pie, mientras que el menor quedó dentro del auto y fue hallado sin vida.
En el lugar se encontraron vainas servidas y se dispusieron peritajes balísticos para esclarecer la mecánica del hecho. La investigación quedó a cargo de una fiscalía de San Martín, que ordenó que las pericias sean realizadas por fuerzas federales. En el marco de la causa, dos efectivos policiales fueron imputados, mientras continúa la búsqueda de otros involucrados que lograron escapar.
