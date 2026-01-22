Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Policiales |“ROBATE EL CIELO, CHISPITA”, ASÍ LO DESPIDIERON EN REDES SOCIALES

Tenía 12 años, era ladrón y murió en un tiroteo

El fallecimiento del menor durante un operativo policial derivó en una ola de posteos con imágenes y frases polémicas

Tenía 12 años, era ladrón y murió en un tiroteo

X (@CN24NOTICIAS)

22 de Enero de 2026 | 03:15
Edición impresa

La muerte de un menor de 12 años durante un violento enfrentamiento con la Policía generó una fuerte conmoción y abrió un debate social que volvió a quedar expuesto en las redes. Horas después del hecho ocurrido en Remedios de Escalada, familiares y amigos del chico lo despidieron con mensajes cargados de dolor, imágenes polémicas y frases que se viralizaron rápidamente.

El adolescente falleció durante la madrugada del martes en medio de una persecución policial que terminó a los tiros en la zona conocida como Puerta 8, en el partido de Tres de Febrero. Poco después de confirmarse su muerte, comenzaron a multiplicarse las publicaciones en redes sociales con mensajes de despedida que mezclaron tristeza, afecto y referencias a una vida atravesada por la marginalidad.

“Robate el cielo, gordo, chipita”, escribió uno de sus allegados en un posteo que rápidamente se replicó. Otros mensajes lo recordaron con apodos y frases que reflejaron cercanía y cotidianeidad: “Volá alto”, “te voy a extrañar siempre” y “descansá en paz” fueron algunas de las expresiones que circularon. Su hermana también se manifestó públicamente y expresó el profundo impacto emocional que le dejó la pérdida, con mensajes breves pero contundentes que dieron cuenta del vínculo familiar y del dolor por la ausencia.

Junto a esas palabras, se difundieron imágenes que generaron fuerte controversia. En algunas fotografías y videos, el menor aparecía sobre motos, posando con armas de fuego o consumiendo drogas, escenas que para muchos expusieron con crudeza el contexto en el que creció y se desenvolvió. Las publicaciones se viralizaron en pocas horas y despertaron reacciones encontradas, entre la empatía por la edad del chico y la preocupación por la naturalización de la violencia.

El episodio que terminó con su muerte ocurrió cuando efectivos policiales intentaron identificar a los ocupantes de un vehículo en la vía pública. Según la reconstrucción oficial, los sospechosos huyeron y se inició una persecución que incluyó disparos. El recorrido finalizó en el barrio Puerta 8, donde dos adultos escaparon a pie, mientras que el menor quedó dentro del auto y fue hallado sin vida.

En el lugar se encontraron vainas servidas y se dispusieron peritajes balísticos para esclarecer la mecánica del hecho. La investigación quedó a cargo de una fiscalía de San Martín, que ordenó que las pericias sean realizadas por fuerzas federales. En el marco de la causa, dos efectivos policiales fueron imputados, mientras continúa la búsqueda de otros involucrados que lograron escapar.

LE PUEDE INTERESAR

Bastián fue operado por quinta vez: cómo está

LE PUEDE INTERESAR

Giro clave en la causa del joven que fue amputado
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar

Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana

La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos

Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro

“Prometo dar lo mejor”: cómo será el regreso de Tinelli

Mauricio Macri habló sobre su separación de Juliana Awada y dejó la puerta abierta: "No hay divorcio en el horizonte"

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
+ Leidas

Arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?

¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones

Medina espera resolver el futuro de su carrera

¡Ahora sí! Boca cerró el préstamo de Ángel Romero

Piensa en el once Zaniratto define el equipo para el estreno

Una arranque intenso y con el clásico a la vista

Quinteros probó el once y aún mantiene dudas

Racing hizo fútbol y Costas ya tiene a los once para enfrentar al Lobo en el Bosque
Últimas noticias de Policiales

SOS por la inseguridad: comerciantes le hacen frente a los robos

Amenazó con matar a su pareja y a su bebé: preso

Bastián fue operado por quinta vez: cómo está

Giro clave en la causa del joven que fue amputado
Deportes
¿Hay amnistía?: el Tribunal define si saca o no las sanciones
Arma el rompecabezas: ¿quiénes podrían jugar mañana ante el Rojo?
Medina espera resolver el futuro de su carrera
Quinteros probó el once y aún mantiene dudas
Piensa en el once Zaniratto define el equipo para el estreno
Información General
Calor y tensión al límite: cómo proteger los electrodomésticos
Plantas olvidadas que nutren y curan: el valor oculto que se halla en La Plata
La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
Espectáculos
Icardi desmintió a Wanda Nara y ella pegó fuerte: “Imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas”
Insólito ataque de furia de Mauro Icardi que desmintió estar en paz con Wanda Nara: "Me robó"
Wanda Nara reveló detalles de sus charlas con Mauro Icardi: “Le digo ‘soltá, ya fue’”
“Averigüen”: Marcela Tauro furiosa con Laura Ubfal luego de sus dichos contra Infama
Taylor Swift, la más joven en ingresar al Salón de la Fama de los compositores
La Ciudad
Mapa de fiestas clandestinas: crecen los reclamos en la periferia
Piden mayor vacunación ante la “súper gripe”
Vecinos de Arturo Seguí despidieron a su histórico almacén de barrio
Micros: ofertas de 4 empresas y sólo habrá disputa en dos zonas
Otra jornada con cortes de agua y derroche por pérdidas en las veredas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla