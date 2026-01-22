Amenazó con matar a su pareja y a su bebé: preso

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
Fue en Barrio Aeropuerto. El acusado hasta amenazó con asesinarla al igual que a su hijo. La mujer logró huir y radicar la denuncia
Un violento conflicto familiar desatado en Barrio Aeropuerto, por el cual una mujer de 35 años resultó largas horas privada de su libertad, golpeada y escuchó de su pareja amenazas de muerte, derivó finalmente en el arresto del hombre bajo graves cargos.
Según pudo saber este diario, la víctima pudo poner fin a su calvario al conseguir escapar de la vivienda -cuya dirección no fue dada a conocer- y presentarse en la dependencia policial de esa jurisdicción, donde relató los pormenores del caso.
En tal sentido, sostuvo que su pareja -por cuestiones que no se dieron a conocer- la mantuvo cautiva desde el martes hasta ayer.
En ese lapso, aseguró que fue atacada en distintos momentos a trompadas. Y, como si fuera poco, indicó que el imputado profirió constantes amenazas de muerte contra ella y su bebé, de apenas 8 meses.
Un vocero ligado a la investigación, reveló que el agresor “le decía que si ella pedía auxilio o se comunicaba con la Policía, iba a asesinarla al igual que a la criatura”.
Además, mostró algunas lesiones que le provocó el sujeto en cuestión, aunque oficialmente se refirió que no revisten mayor importancia.
En razón de todo lo expuesto por la denunciante, luego de un alerta radial al 911, efectivos del Comando de Patrulla se trasladó al domicilio de este drama familiar.
Allí los policías constataron que se encontraban en su interior tanto el hombre como el bebé.
De este último, se informó que se hallaba “en buen estado de salud y fuera de peligro”.
Entonces, los oficiales procedieron a aprehender al acusado, también de 35 años, quien, al parecer, más allá de la sorpresa por la presencia de los agentes, no habría opuesto resistencia.
“Seguramente, cuando se dio cuenta de que la mujer había logrado huir la de la vivienda, habrá intuido de que vendrían por él”, conjeturó el pesquisa. “Por suerte, decidió no escapar. O se demoró en hacerlo”, acotó.
Ahora enfrenta una causa en su contra que fue caratulada “Privación ilegítima de la libertad y lesiones”.
Interviene la UFI N° 7, a cargo de la Dra. Virginia Bravo, junto al Juzgado de Garantías N° 3 y la Defensoría N° 21, de La Plata.
