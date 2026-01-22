Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Policiales |EL TEMOR SE VOLVIÓ PARTE DE LA RUTINA

SOS por la inseguridad: comerciantes le hacen frente a los robos

El corredor comercial de calle 12 incorporó un botón antipánico en casi cien locales, una herramienta gratuita que conecta de forma directa con el 911 ante una escalada de hechos delictivos que no distinguen horarios

SOS por la inseguridad: comerciantes le hacen frente a los robos

El corredor comercial de calle 12 incorporó un botón antipánico que funciona con una APP. La misma se descarga en el celular / EL DIA

RUDY CASTILLO
Por RUDY CASTILLO

22 de Enero de 2026 | 03:17
Edición impresa

La inseguridad en calle 12 dejó hace tiempo de ser un problema ocasional para convertirse en una preocupación cotidiana. Robos a toda hora, vandalismo, arrebatos y la presencia constante de delincuentes forman parte del escenario con el que conviven desde hace años los comerciantes de una de las zonas comerciales más transitadas de La Plata. En ese contexto adverso, esta semana comenzó a implementarse una nueva herramienta que busca aportar algo de alivio: un botón antipánico gratuito que ya fue distribuido en casi un centenar de comercios del área.

La novedad consiste en una aplicación que se descarga en el celular y que permite, con solo activar una alerta SOS, realizar un llamado directo al 911. Además, cuenta con geolocalización, por lo que el dispositivo puede ser rastreado incluso si el celular es sustraído durante un robo. La herramienta comenzó a funcionar esta semana y alcanza a locales de todo el corredor comercial de calle 12.

El botón antipánico no aparece como una solución definitiva, sino como una respuesta concreta en medio de una situación que se fue agravando con el paso del tiempo. “Hace meses que venimos trabajando entre los comerciantes, proponiendo ideas y buscando herramientas. En el último tiempo insistimos puntualmente con lo que más nos preocupa, que es la inseguridad”, explicó Gabriel Bringas, integrante de “Unidos por Calle 12”, en diálogo con EL DIA.

Según detalló, la implementación del sistema surge a partir de una iniciativa impulsada desde el propio sector comercial, que hace años viene reclamando medidas para enfrentar una problemática que no da tregua. La propuesta terminó de tomar forma tras una serie de reuniones con la directora provincial de la Central de Atención Telefónica de Emergencia 911, Marisa Paviskov, y la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad bonaerense, Solange Marcos.

La inseguridad en la zona fue mutando con el tiempo. A los hurtos cometidos por mecheras se sumaron episodios de vandalismo protagonizados por menores, robos piraña y, en los últimos años, asaltos cometidos por motochorros armados que merodean el área a cualquier hora. Los comerciantes aseguran que el miedo no distingue franjas horarias y que la sensación de vulnerabilidad se mantiene tanto de día como de noche.

La expectativa ahora está puesta en evaluar el funcionamiento del sistema y su impacto real en el territorio. Mientras tanto, en calle 12 el reclamo sigue siendo el mismo de hace años: poder trabajar sin miedo. En medio de una inseguridad que persiste y se transforma, cualquier herramienta que sume protección representa, al menos, un pequeño respiro.

Amenazó con matar a su pareja y a su bebé: preso

Tenía 12 años, era ladrón y murió en un tiroteo

 

El miedo y una preocupación compartida
