Alerta en los colegios privados por aumento salarial

La educación privada en la provincia de Buenos Aires atraviesa un inicio de año marcado por la incertidumbre económica. Tras el reciente anuncio de aumentos salariales para el sector docente, las instituciones con aporte estatal (subvencionadas) alertaron sobre una “asfixia financiera” que pone en jaque la operatividad de los establecimientos durante el primer trimestre de 2026.

El núcleo del conflicto radica en el desfasaje entre el incremento en los costos laborales y la posibilidad legal de las escuelas de actualizar sus aranceles. Según la normativa vigente, los colegios recién podrán percibir las cuotas actualizadas a partir de marzo, dejando una brecha de tres meses sin cobertura para los nuevos salarios.

El “Efecto Retroactivo”: los números de la crisis

Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA), su secretario ejecutivo, Martín Zurita, expresó su profunda preocupación por el impacto de esta medida. El gobierno provincial autorizó una suba retroactiva a diciembre y enero del 4,5%, cifra que, sumada a otros componentes salariales, desestabiliza las proyecciones anuales.

“Tiene un gran impacto. Para marzo 2026 nos autorizaron a aumentar solo un 3%, pero otorgan un aumento retroactivo a diciembre y SAC (Aguinaldo), más enero y febrero, meses en los que nosotros no podemos cobrar aumentos”, explicó Zurita.

Para las escuelas, la cuenta que hoy no cierra se desglosa de la siguiente manera: diciembre + SAC: 1.5%; enero: 3.3%; febrero: 3.3%, con un total proyectado de aproximadamente 8.1%.

“Este acumulado del 8.1% de costo salarial debe ser afrontado por las instituciones de manera inmediata, a pesar de que la autorización para aumentar la cuota es de apenas un 3% y recién entra en vigencia en marzo”, indicó otra fuente de los colegios privados subvencionados.

Según informó la provincia de Buenos Aires “la oferta está compuesta por un retroactivo a diciembre; el correspondiente proporcional al medio aguinaldo y un 3% en enero, respecto de los haberes vigentes al mes de octubre. De esta manera, las y los trabajadores provinciales percibirán en el salario de enero un 4,5% más producto del retroactivo. También se incluye el compromiso de reapertura de las negociaciones en febrero”.

En los colegios estiman que la situación podría agravarse en las próximas semanas. El sector se mantiene en alerta ante la reapertura de paritarias, ya que cualquier nuevo acuerdo salarial profundizaría el déficit si no se contempla un mecanismo de compensación en los aranceles.

“Las escuelas están con un problema económico y financiero para afrontar esto que no estaba previsto”, sentenció Zurita. Mientras el ciclo lectivo se prepara para comenzar, la tensión entre los sueldos docentes -necesarios ante la inflación- y la capacidad de pago de las familias y las instituciones privadas subsidiadas, vuelve a estar en el centro del debate.