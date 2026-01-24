Forzaron el portón de otro edificio

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
En La Plata se repite una modalidad delictiva que genera preocupación entre vecinos de distintos barrios y que, lejos de desaparecer, continúa registrando episodios. Se trata de los llamados “rompeportones”, una práctica que tiene como objetivo principal a edificios con cocheras o garages.
Los delincuentes suelen actuar en grupo, en su mayoría jóvenes, y fuerzan los portones de acceso para ingresar a las cocheras con la intención de robar motos o bicicletas. La maniobra se realiza en cuestión de segundos y, en muchos casos, aprovechan la escasa vigilancia o la falta de movimiento en las propiedades.
Uno de los últimos intentos quedó registrado en un video al que accedió este medio. El hecho ocurrió en un edificio ubicado en 61 entre 3 y 4, donde cuatro sospechosos lograron forzar el portón de la cochera. En las imágenes se ve a uno de ellos ingresar rápidamente mientras los otros permanecen atentos en el exterior, aparentemente cumpliendo funciones de apoyo y vigilancia.
Sin embargo, el robo no llegó a concretarse. El mes de enero, con menor circulación de residentes por las vacaciones, jugó en contra de los delincuentes: en la cochera no había vehículos y los sospechosos se retiraron sin sustraer pertenencias.
El episodio volvió a encender la alarma entre los frentistas, que advierten que este tipo de ataques se repiten con frecuencia y reclaman mayores medidas de prevención y controles para frenar una modalidad que continúa acechando a los edificios.
un video expone un nuevo intento de robo / WEB
