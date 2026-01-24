Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Tres autos colisionaron cuando uno de los vehículos perdió el control

Caos en la avenida 122 tras un choque múltiple que terminó con heridos

Hubo personas lesionadas, entre ellas un hombre con fractura expuesta que fue trasladado de urgencia al hospital de Ensenada

24 de Enero de 2026 | 02:16
Edición impresa

Un fuerte triple choque ocurrido en la avenida 122 generó momentos de tensión y preocupación entre vecinos y automovilistas, luego de que uno de los heridos sufriera una fractura expuesta y debiera ser trasladado de urgencia a un hospital de la región.

El siniestro vial se registró en la intersección de 122 y 47, donde por causas que aún se investigan colisionaron tres vehículos: un Peugeot 208, un Chevrolet Corsa y un Renault 12. Según informaron fuentes policiales, el Peugeot circulaba en sentido ascendente desde la avenida 46 hacia 47 cuando, por motivos que se tratan de establecer, perdió el control y terminó impactando contra los otros dos rodados que se desplazaban en sentido contrario.

Como consecuencia del choque múltiple, tres personas resultaron con lesiones de distinta consideración, entre ellas un hombre de 37 años que viajaba como acompañante en uno de los vehículos y sufrió una fractura expuesta. El herido fue asistido en el lugar por personal del SAME y Defensa Civil y posteriormente trasladado al hospital Cestino de Ensenada para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos, personal de emergencias médicas y agentes de tránsito, que realizaron las tareas de asistencia, peritajes y ordenamiento del tránsito, que se vio parcialmente interrumpido durante varios minutos. Los vehículos involucrados quedaron con importantes daños materiales, y las pericias permitirán determinar las responsabilidades del caso, que quedó bajo la órbita de la fiscalía en turno.

El episodio generó un fuerte susto entre vecinos de la zona, que advirtieron sobre la peligrosidad de la avenida 122, una de las arterias más transitadas de la ciudad, donde se registran con frecuencia siniestros viales de gravedad.

El choque se produjo en un contexto preocupante para la región: en lo que va de 2026 ya se registraron al menos cinco víctimas fatales por siniestros viales, y en todos los casos las víctimas fueron motociclistas. La reiteración de accidentes vuelve a poner en foco la problemática de la seguridad vial y la necesidad de extremar las precauciones al circular, especialmente en avenidas de alto flujo vehicular como la 122.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

 

un Peugeot impactó contra un Chevrolet y un Renault / EL DIA

