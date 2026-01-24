Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
Crece la comunidad brasileña en la Región: de venir a estudiar a formar una vida
Con el calor volvieron los cortes de luz y agua: furia de los vecinos
VIDEO. Explosiones, autos en llamas y 500 extras: habrá cortes en el Centro
“¿Y dónde está Gaby?”: la sorpresa que Sabatini le dio a un actor platense
Peligrosa presencia de vehículos de motor en playas y médanos
El Presidente viaja a Mardel y se suma al Tour de la Gratitud
El PJ, todavía sin padrón oficial y un nuevo amague de ir a interna
Guiño de Kicillof a una cumbre gremial llamada por Barrionuevo
La AFA bajo la lupa: los millones que se habrían gastado con facturas falsas
Excombatientes de La Plata denunciaron a Milei por sus dichos sobre Malvinas
El kirchnerismo retomará en febrero la campaña por la libertad de Cristina
Wall Street cerró con resultados dispares por la toma de beneficios
Siguen las obras para habilitar el cuarto carril de la Autopista
Alerta en Berisso por cianobacterias: precauciones y recomendaciones en las playas locales
A modo de reajuste, choferes reiteran el pedido de unificar la tarifa de los taxis
Zona Norte bajo asedio: más robos y vecinos que ya no denuncian
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La sucesión de episodios delictivos en Gonnet, City Bell y Villa Castells incluye irrupciones en casas y asaltos en comercios. En ese contexto, las víctimas expresan impotencia y la “frustración” por la falta de respuestas
La inseguridad volvió a golpear con fuerza a la zona norte de La Plata, donde vecinos de Gonnet, City Bell, Villa Castells y Villa Elisa -principalmente- advierten que el delito avanza sin pausa y que el temor se instaló en la vida cotidiana. Robos a viviendas, ataques en la vía pública y bandas que actúan con impunidad forman parte de una seguidilla de hechos que, según relatan los frentistas, se repite desde hace meses.
En Villa Castells, una vecina domiciliada en la zona de 503 entre 8 y 9, contó en diálogo con EL DIA el violento robo que sufrió en los últimos días mientras dormía junto a su madre y su bebé. Según dijo los delincuentes ingresaron a su vivienda durante la madrugada, aprovechando una obra lindera en construcción, y se llevaron pertenencias sin que nadie pudiera advertirlo a tiempo.
“Lo más terrible es que hayan entrado a tu casa. Esa sensación de que pueden meterse mientras dormís, aun teniendo medidas de prevención, es horrible”, relató, todavía conmovida. La mujer explicó que los intrusos tuvieron tiempo incluso de elegir qué llevarse, lo que evidencia la tranquilidad con la que operaron en la zona.
Pero su caso no fue aislado. Según contó, esa misma noche hubo otro robo en una vivienda cercana y los vecinos coinciden en que los episodios se repiten con frecuencia. La preocupación se mezcla con la resignación: muchos frentistas dejaron de radicar denuncias porque consideran que “no sirve para nada” y que las respuestas oficiales no llegan.
“Todos sabemos quiénes son los que entran a las casas. Son chicos del barrio, menores, y las autoridades también los conocen. Pero igual siguen robando”, señaló María, reflejando un sentimiento extendido en la zona.
La situación en Villa Castells se inscribe en un contexto más amplio de inseguridad en la zona norte. En los últimos meses, vecinos denunciaron la presencia de bandas que se mueven en vehículos sospechosos, robos reiterados a viviendas, ataques a jubilados y asaltos a peatones a plena luz del día. En algunos casos, frentistas aseguran que los delincuentes actúan a cara descubierta y que, pese a las medidas de prevención, continúan delinquiendo con impunidad.
LE PUEDE INTERESAR
Qué investiga la Justicia en la comisaría Octava
Mientras tanto, el temor se cuela en la rutina diaria: caminar de noche, esperar el colectivo o simplemente dormir se volvió una fuente de angustia para vecinos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí