Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

Policiales |Delincuentes ingresaron al domicilio de Una mujer, en 503 entre 8 y 9, mientras dormía con su bebé

Zona Norte bajo asedio: más robos y vecinos que ya no denuncian

La sucesión de episodios delictivos en Gonnet, City Bell y Villa Castells incluye irrupciones en casas y asaltos en comercios. En ese contexto, las víctimas expresan impotencia y la “frustración” por la falta de respuestas

Zona Norte bajo asedio: más robos y vecinos que ya no denuncian

En Villa Castells, a una vecina se le metieron a la casa. En City Bell ganan terreno los motochorros / EL DIA

24 de Enero de 2026 | 02:18
Edición impresa

La inseguridad volvió a golpear con fuerza a la zona norte de La Plata, donde vecinos de Gonnet, City Bell, Villa Castells y Villa Elisa -principalmente- advierten que el delito avanza sin pausa y que el temor se instaló en la vida cotidiana. Robos a viviendas, ataques en la vía pública y bandas que actúan con impunidad forman parte de una seguidilla de hechos que, según relatan los frentistas, se repite desde hace meses.

En Villa Castells, una vecina domiciliada en la zona de 503 entre 8 y 9, contó en diálogo con EL DIA el violento robo que sufrió en los últimos días mientras dormía junto a su madre y su bebé. Según dijo los delincuentes ingresaron a su vivienda durante la madrugada, aprovechando una obra lindera en construcción, y se llevaron pertenencias sin que nadie pudiera advertirlo a tiempo.

“Lo más terrible es que hayan entrado a tu casa. Esa sensación de que pueden meterse mientras dormís, aun teniendo medidas de prevención, es horrible”, relató, todavía conmovida. La mujer explicó que los intrusos tuvieron tiempo incluso de elegir qué llevarse, lo que evidencia la tranquilidad con la que operaron en la zona.

Pero su caso no fue aislado. Según contó, esa misma noche hubo otro robo en una vivienda cercana y los vecinos coinciden en que los episodios se repiten con frecuencia. La preocupación se mezcla con la resignación: muchos frentistas dejaron de radicar denuncias porque consideran que “no sirve para nada” y que las respuestas oficiales no llegan.

“Todos sabemos quiénes son los que entran a las casas. Son chicos del barrio, menores, y las autoridades también los conocen. Pero igual siguen robando”, señaló María, reflejando un sentimiento extendido en la zona.

La situación en Villa Castells se inscribe en un contexto más amplio de inseguridad en la zona norte. En los últimos meses, vecinos denunciaron la presencia de bandas que se mueven en vehículos sospechosos, robos reiterados a viviendas, ataques a jubilados y asaltos a peatones a plena luz del día. En algunos casos, frentistas aseguran que los delincuentes actúan a cara descubierta y que, pese a las medidas de prevención, continúan delinquiendo con impunidad.

LE PUEDE INTERESAR

Qué investiga la Justicia en la comisaría Octava

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Caos en la avenida 122 tras un choque múltiple que terminó con heridos

Mientras tanto, el temor se cuela en la rutina diaria: caminar de noche, esperar el colectivo o simplemente dormir se volvió una fuente de angustia para vecinos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Un asalto en Cantilo frustró su plan de mudarse a City Bell
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

Presentó a Errecalde y finalizó el mercado

A modo de reajuste, choferes reiteran el pedido de unificar la tarifa de los taxis

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

Crece la comunidad brasileña en la Región: de venir a estudiar a formar una vida

Alerta en Berisso por cianobacterias: precauciones y recomendaciones en las playas locales

El PJ, todavía sin padrón oficial y un nuevo amague de ir a interna

VIDEO. Estudiantes: el campeón reaccionó a tiempo

Ahora sí, Marcos Rojo más cerca del Pincha
Últimas noticias de Policiales

Qué investiga la Justicia en la comisaría Octava

VIDEO. Caos en la avenida 122 tras un choque múltiple que terminó con heridos

VIDEO. Forzaron el portón de otro edificio

El drama vecinal detrás del ataque en Los Hornos
Información General
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia
Los números de la suerte del viernes 23 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Espectáculos
Valentino: adiós al último gran diseñador italiano
“¿Y dónde está Gaby?”: la sorpresa que Sabatini le dio a un actor platense
Archivaron la causa contra Julio Iglesias
Martitegui cruzó a Icardi por “MasterChina”: “Es el show de Wanda”
Tras su cruce con Wanda, Icardi recibió la peor noticia sobre su carrera
La Ciudad
Con el calor volvieron los cortes de luz y agua: furia de los vecinos
VIDEO. Explosiones, autos en llamas y 500 extras: habrá cortes en el Centro
Siguen las obras para habilitar el cuarto carril de la Autopista
Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
Se esperan temperaturas sofocantes, con más de 30º
Deportes
VIDEO. Estudiantes: el campeón reaccionó a tiempo
“No estuvimos sueltos en el primer tiempo”
Boca a fondo por el Ruso con una oferta tentadora
El TAS falló a favor de Verón y volvió a su cargo
Ilusiones renovadas: el Lobo debuta ante Racing

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla