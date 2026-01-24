Zona Norte bajo asedio: más robos y vecinos que ya no denuncian

En Villa Castells, a una vecina se le metieron a la casa. En City Bell ganan terreno los motochorros / EL DIA

La inseguridad volvió a golpear con fuerza a la zona norte de La Plata, donde vecinos de Gonnet, City Bell, Villa Castells y Villa Elisa -principalmente- advierten que el delito avanza sin pausa y que el temor se instaló en la vida cotidiana. Robos a viviendas, ataques en la vía pública y bandas que actúan con impunidad forman parte de una seguidilla de hechos que, según relatan los frentistas, se repite desde hace meses.

En Villa Castells, una vecina domiciliada en la zona de 503 entre 8 y 9, contó en diálogo con EL DIA el violento robo que sufrió en los últimos días mientras dormía junto a su madre y su bebé. Según dijo los delincuentes ingresaron a su vivienda durante la madrugada, aprovechando una obra lindera en construcción, y se llevaron pertenencias sin que nadie pudiera advertirlo a tiempo.

“Lo más terrible es que hayan entrado a tu casa. Esa sensación de que pueden meterse mientras dormís, aun teniendo medidas de prevención, es horrible”, relató, todavía conmovida. La mujer explicó que los intrusos tuvieron tiempo incluso de elegir qué llevarse, lo que evidencia la tranquilidad con la que operaron en la zona.

Pero su caso no fue aislado. Según contó, esa misma noche hubo otro robo en una vivienda cercana y los vecinos coinciden en que los episodios se repiten con frecuencia. La preocupación se mezcla con la resignación: muchos frentistas dejaron de radicar denuncias porque consideran que “no sirve para nada” y que las respuestas oficiales no llegan.

“Todos sabemos quiénes son los que entran a las casas. Son chicos del barrio, menores, y las autoridades también los conocen. Pero igual siguen robando”, señaló María, reflejando un sentimiento extendido en la zona.

La situación en Villa Castells se inscribe en un contexto más amplio de inseguridad en la zona norte. En los últimos meses, vecinos denunciaron la presencia de bandas que se mueven en vehículos sospechosos, robos reiterados a viviendas, ataques a jubilados y asaltos a peatones a plena luz del día. En algunos casos, frentistas aseguran que los delincuentes actúan a cara descubierta y que, pese a las medidas de prevención, continúan delinquiendo con impunidad.

Mientras tanto, el temor se cuela en la rutina diaria: caminar de noche, esperar el colectivo o simplemente dormir se volvió una fuente de angustia para vecinos.