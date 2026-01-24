Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
Crece la comunidad brasileña en la Región: de venir a estudiar a formar una vida
Con el calor volvieron los cortes de luz y agua: furia de los vecinos
VIDEO. Explosiones, autos en llamas y 500 extras: habrá cortes en el Centro
“¿Y dónde está Gaby?”: la sorpresa que Sabatini le dio a un actor platense
Peligrosa presencia de vehículos de motor en playas y médanos
El Presidente viaja a Mardel y se suma al Tour de la Gratitud
El PJ, todavía sin padrón oficial y un nuevo amague de ir a interna
Guiño de Kicillof a una cumbre gremial llamada por Barrionuevo
La AFA bajo la lupa: los millones que se habrían gastado con facturas falsas
Excombatientes de La Plata denunciaron a Milei por sus dichos sobre Malvinas
El kirchnerismo retomará en febrero la campaña por la libertad de Cristina
Wall Street cerró con resultados dispares por la toma de beneficios
Siguen las obras para habilitar el cuarto carril de la Autopista
Alerta en Berisso por cianobacterias: precauciones y recomendaciones en las playas locales
A modo de reajuste, choferes reiteran el pedido de unificar la tarifa de los taxis
Zona Norte bajo asedio: más robos y vecinos que ya no denuncian
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un grupo de excombatientes platenses de la guerra de Malvinas denunció al presidente Javier Milei por declaraciones realizadas en una entrevista con el diario británico The Telegraph, en las que sostuvo que la recuperación de las islas estaría supeditada a la voluntad de sus actuales habitantes.
La denuncia fue presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), organización que nuclea a exconscriptos de la Ciudad que participaron del conflicto bélico de 1982. El expediente fue sorteado y quedó radicado en el Juzgado Federal N°12, subrogado por el juez Julián Ercolini, con intervención de la Fiscalía N°3 a cargo de Eduardo Taiano.
En el reportaje, el Presidente afirmó que la Argentina nunca renunciará a su reclamo “innegociable” de soberanía sobre las Islas Malvinas. Sin embargo, según una cita indirecta publicada por el diario, también sostuvo que el territorio en disputa solo volvería a manos argentinas cuando los isleños “así lo deseen”.
Para los denunciantes, esa afirmación implica reconocer a los habitantes de las islas un derecho de autodeterminación que, según su postura, no les corresponde por tratarse de una población implantada tras la ocupación británica.
En el escrito judicial, el Cecim advierte que las expresiones del Presidente “desacreditan al país en el escenario internacional, ponen en riesgo la coherencia de su política exterior y afectan de forma directa la posición argentina en los foros multilaterales”.
Además, plantean un cuestionamiento de orden constitucional: “¿Es constitucionalmente válido hablar del respeto de los ‘deseos’ de quienes habitan las islas, cuando la Constitución exhorta a respetar únicamente su ‘modo de vida’ en lo que atañe a la reivindicación soberana?”, señala la denuncia.
LE PUEDE INTERESAR
Siguen las renuncias, ahora en el Enargas
LE PUEDE INTERESAR
Drones e IA para detectar construcciones no declaradas
Tras la publicación de la entrevista, los excombatientes enviaron una carta al Presidente intimándolo a que se retractara. Ante la falta de respuesta oficial, decidieron avanzar con la denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py.
En el mismo reportaje, Milei expresó su admiración por el expresidente estadounidense Donald Trump, a quien elogió por haber puesto fin a “nueve guerras”, criticó al “comunismo venezolano” —cuando Nicolás Maduro aún se encontraba en el poder— y calificó a su gobierno como el mejor de la historia argentina.
También confirmó que este año viajará a Londres, lo que lo convertiría en el primer presidente argentino en visitar el Reino Unido desde 1998.
En relación con las Malvinas, sostuvo: “Todo lo que se pueda hacer para mejorar el comercio, lo voy a hacer, teniendo en cuenta los riesgos geopolíticos”, y reiteró: “Nunca vamos a renunciar a nuestro reclamo de soberanía sobre las Malvinas”.
La denuncia contra el Presidente se conoce en un contexto de especial sensibilidad diplomática sobre la cuestión Malvinas. Días atrás, como publicó EL DIA, el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, protagonizó un contrapunto durante una audiencia en ese país al negarse a continuar su exposición mientras se proyectaba un mapa que mostraba a las islas como territorio británico.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí