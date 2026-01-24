Excombatientes de La Plata denunciaron a Milei por sus dichos sobre Malvinas

Un grupo de excombatientes platenses de la guerra de Malvinas denunció al presidente Javier Milei por declaraciones realizadas en una entrevista con el diario británico The Telegraph, en las que sostuvo que la recuperación de las islas estaría supeditada a la voluntad de sus actuales habitantes.

La denuncia fue presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), organización que nuclea a exconscriptos de la Ciudad que participaron del conflicto bélico de 1982. El expediente fue sorteado y quedó radicado en el Juzgado Federal N°12, subrogado por el juez Julián Ercolini, con intervención de la Fiscalía N°3 a cargo de Eduardo Taiano.

En el reportaje, el Presidente afirmó que la Argentina nunca renunciará a su reclamo “innegociable” de soberanía sobre las Islas Malvinas. Sin embargo, según una cita indirecta publicada por el diario, también sostuvo que el territorio en disputa solo volvería a manos argentinas cuando los isleños “así lo deseen”.

Para los denunciantes, esa afirmación implica reconocer a los habitantes de las islas un derecho de autodeterminación que, según su postura, no les corresponde por tratarse de una población implantada tras la ocupación británica.

En el escrito judicial, el Cecim advierte que las expresiones del Presidente “desacreditan al país en el escenario internacional, ponen en riesgo la coherencia de su política exterior y afectan de forma directa la posición argentina en los foros multilaterales”.

Además, plantean un cuestionamiento de orden constitucional: “¿Es constitucionalmente válido hablar del respeto de los ‘deseos’ de quienes habitan las islas, cuando la Constitución exhorta a respetar únicamente su ‘modo de vida’ en lo que atañe a la reivindicación soberana?”, señala la denuncia.

Tras la publicación de la entrevista, los excombatientes enviaron una carta al Presidente intimándolo a que se retractara. Ante la falta de respuesta oficial, decidieron avanzar con la denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py.

En el mismo reportaje, Milei expresó su admiración por el expresidente estadounidense Donald Trump, a quien elogió por haber puesto fin a “nueve guerras”, criticó al “comunismo venezolano” —cuando Nicolás Maduro aún se encontraba en el poder— y calificó a su gobierno como el mejor de la historia argentina.

También confirmó que este año viajará a Londres, lo que lo convertiría en el primer presidente argentino en visitar el Reino Unido desde 1998.

En relación con las Malvinas, sostuvo: “Todo lo que se pueda hacer para mejorar el comercio, lo voy a hacer, teniendo en cuenta los riesgos geopolíticos”, y reiteró: “Nunca vamos a renunciar a nuestro reclamo de soberanía sobre las Malvinas”.

Un clima diplomático sensible

La denuncia contra el Presidente se conoce en un contexto de especial sensibilidad diplomática sobre la cuestión Malvinas. Días atrás, como publicó EL DIA, el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, protagonizó un contrapunto durante una audiencia en ese país al negarse a continuar su exposición mientras se proyectaba un mapa que mostraba a las islas como territorio británico.