El Presidente viaja a Mardel y se suma al Tour de la Gratitud

Milei asistirá al tour de la gratitud en mar del plata

El presidente Javier Milei retomará la agenda política local con una visita a Mar del Plata, donde desarrollará una serie de actividades partidarias vinculadas a La Libertad Avanza. El mandatario regresó el viernes al país luego de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, y se prepara ahora para una agenda centrada en el plano interno.

Si bien no hay actividades oficiales previstas para el fin de semana, Milei confirmó que viajará el lunes por la tarde a La Feliz y permanecerá allí hasta el martes por la noche para cumplir distintos compromisos.

Recorrida del “Tour de la Gratitud”

La principal actividad prevista será una nueva escala del denominado “Tour de la Gratitud”, una iniciativa del espacio libertario destinada a agradecer el respaldo electoral recibido en las elecciones nacionales de octubre pasado.

La recorrida se realizará el lunes a partir de las 20.30 y tendrá como punto de inicio la intersección de las avenidas Güemes y Avellaneda, una de las zonas más concurridas del centro marplatense. Desde La Libertad Avanza señalaron que el Presidente tomará contacto con vecinos y militantes para agradecer el acompañamiento y compartir los lineamientos del rumbo que impulsa el Gobierno.

Del evento participarán autoridades nacionales y provinciales del partido. Entre los organizadores figuran el presidente bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, y el referente del espacio en General Pueyrredón, Alejandro Carrancio.

regreso a un distrito clave

La visita marcará el regreso de Milei a las calles de Mar del Plata, donde ya había encabezado actividades políticas en octubre del año pasado. En el entorno presidencial destacan además el peso electoral del distrito y el vínculo familiar del mandatario con la ciudad, ya que su madre, Alicia Lucich, es marplatense.

Finalizada la recorrida, fuentes oficiales indicaron que “es muy probable” que el Presidente pernocte en la ciudad para continuar al día siguiente con su agenda sin regresar previamente a Buenos Aires.

La Derecha Fest

Para el martes está confirmada la participación de Milei en una nueva edición de la Derecha Fest, un encuentro político que congrega a referentes del espacio libertario y conservador. El evento se desarrollará en Horizonte Club de Playa y será la segunda presencia del Presidente en esta convocatoria desde que asumió el cargo, luego de haber participado en una edición realizada en Córdoba.

Además de Milei, está prevista la presencia del senador nacional y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. La jornada será conducida por los diputados nacionales Sergio “Tronco” Figliuolo y Lilia Lemoine, y contará con exposiciones del biógrafo presidencial Nicolás Márquez y del titular de la Fundación Faro, Agustín Laje.

Actividades paralelas

En paralelo, la artista Fátima Florez aseguró en distintos medios que Milei podría asistir a su espectáculo teatral “Fátima Universal” durante su estadía en la ciudad. Desde Casa Rosada evitaron confirmarlo y señalaron que, de concretarse, se trataría de una actividad de carácter privado.

Mientras tanto, en La Libertad Avanza ya trabajan en la continuidad de la agenda territorial. Para febrero, el oficialismo evalúa un nuevo desembarco del denominado “Tour de la Libertad” en Mendoza, en el marco de un calendario electoral local en el que el espacio competirá en alianza con el PRO y el radicalismo provincial.