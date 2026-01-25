Los números de la suerte del domingo 25 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Entre Davos y la calle: mientras el Gobierno busca votos clave, parte del sindicalismo endurece su discurso
VIDEO. Militares, blindados y bombas en el Centro, que fue un set de filmación
Una Babel virtuosa en pleno centro platense, para animarse a hablar en todos los idiomas
La canasta de servicios públicos subió 594% en poco más de 2 años
Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata
Un hombre murió tras un operativo del ICE en Minneapolis: es el segundo caso en un mes
“Infierno” blanco: en estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU
Se sacude la colmena con el acuerdo Mercosur-UE: qué pasa con el precio de la miel en La Plata
¡Atentos platenses!: los riesgos al manejar en ruta y el peligro de hacerlo con sueño
Senado bonaerense: la ministra Estela Díaz dijo que conocía versiones sobre los acusados
Piden la renuncia a un cargo de la AFA a un funcionario de Milei
Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?
El auge de los viajes de último momento y la búsqueda de naturaleza
¿Verano de recuperación o de transición en la Costa Atlántica?
Reforma laboral: cuántos votos le faltan al Gobierno para poder aprobarla
"Abierto las 24 horas”: basta con el horario de oficina en Wall Street
La desconfianza es tan grande que hay vecinos que no denuncian los delitos
El Gobernador encabezó un acto en Necochea junto a scouts y bomberos
La mira en los datos oficiales de Nación sobre la inseguridad
“Temo por mi vida”: la frase de un argentino en la cárcel en Venezuela
El oficialismo insiste con la idea de bajar la edad de imputabilidad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)
LE PUEDE INTERESAR
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
SUERTE NUMERICA: 16-23-01. Hay peligro de estancamiento económico y de sus proyectos. No se altere. Existe protección por parte de su pareja. Actúe con tranquilidad.
ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)
SUERTE NUMERICA: 14-07-88. Surgirá una buena perspectiva para impulsar finanzas. Múltiples satisfacciones en el amor. Acepte invitaciones.
TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)
SUERTE NUMERICA: 18-56-48. Tendencia a que sus esfuerzos personales no den el resultado monetario esperado. Experiencias nuevas en el amor y en la relación con el otro sexo. Evite celos.
GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)
SUERTE NUMERICA: 32-14-56. Un importante asunto de dinero se determinará brindándole grandes satisfacciones. Los proyectos concebidos en el amor le harán vivir estupendos momentos.
CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)
SUERTE NUMERICA: 00-01-24. Este día sera sumamente negativo en negocios y todo lo que atañe a los trabajos. Los pasos que dé en amor servirán para sus ambiciones de felicidad. No sea rencoroso.
LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)
SUERTE NUMERICA: 13-72-86. Actúe con mucha serenidad en ciertos problemas vinculados con documentos que representan deudas. Armonías y satisfacciones en el amor.
VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)
SUERTE NUMERICA: 16-02-17. Todo esfuerzo debe concentrarse en fomentar y lograr la estabilidad económica. En el amor, sea tenaz. Encontrará solución un problema.
LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)
SUERTE NUMERICA: 13-67-74. Hechos singulares en el día de hoy. Todo puede ser motivo de ganancias inesperadas. Obre sin obsesionarse por los problemas de pareja.
ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)
SUERTE NUMERICA: 24-08-68. Lucimiento en su vida laboral. Estupendas perspectivas económicas e intelectuales. No deje que su mente calculadora le impida reconocer las cualidades de su pareja.
SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)
SUERTE NUMERICA: 50-25-29. Si en alguna ocasión en el pasado hizo inversiones, más adelante le rendirán beneficios. Dedique más comprensión, generosidad y paciencia a los suyos.
CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)
SUERTE NUMERICA: 19-32-01. Por ahora evite grandes gastos y compromisos a grandes plazos. En el terreno del amor, encontrará simpatías y nuevos conocimientos. No malgaste el dinero.
PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)
SUERTE NUMERICA: 87-02-51. Su rendimiento le producirá grandes beneficios, época floreciente para los cambios. Cuide el amor como si fuera un cristal. En el deporte, alcanzará las metas prefijadas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí