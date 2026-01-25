Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números de la suerte del domingo 25 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del domingo 25 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
25 de Enero de 2026 | 00:01
Edición impresa

Escuchar esta nota

 

ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 16-23-01. Hay peligro de estancamiento económico y de sus proyectos. No se altere. Existe protección por parte de su pareja. Actúe con tranquilidad.

 

ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 14-07-88. Surgirá una buena perspectiva para impulsar finanzas. Múltiples satisfacciones en el amor. Acepte invitaciones.

 

TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 18-56-48. Tendencia a que sus esfuerzos personales no den el resultado monetario esperado. Experiencias nuevas en el amor y en la relación con el otro sexo. Evite celos.

 

GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 32-14-56. Un importante asunto de dinero se determinará brindándole grandes satisfacciones. Los proyectos concebidos en el amor le harán vivir estupendos momentos.

 

CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 00-01-24. Este día sera sumamente negativo en negocios y todo lo que atañe a los trabajos. Los pasos que dé en amor servirán para sus ambiciones de felicidad. No sea rencoroso.

 

LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 13-72-86. Actúe con mucha serenidad en ciertos problemas vinculados con documentos que representan deudas. Armonías y satisfacciones en el amor.

 

VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 16-02-17. Todo esfuerzo debe concentrarse en fomentar y lograr la estabilidad económica. En el amor, sea tenaz. Encontrará solución un problema.

 

LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

SUERTE NUMERICA: 13-67-74. Hechos singulares en el día de hoy. Todo puede ser motivo de ganancias inesperadas. Obre sin obsesionarse por los problemas de pareja.

 

ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 24-08-68. Lucimiento en su vida laboral. Estupendas perspectivas económicas e intelectuales. No deje que su mente calculadora le impida reconocer las cualidades de su pareja.

 

SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 50-25-29. Si en alguna ocasión en el pasado hizo inversiones, más adelante le rendirán beneficios. Dedique más comprensión, generosidad y paciencia a los suyos.

 

CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 19-32-01. Por ahora evite grandes gastos y compromisos a grandes plazos. En el terreno del amor, encontrará simpatías y nuevos conocimientos. No malgaste el dinero.

 

PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 87-02-51. Su rendimiento le producirá grandes beneficios, época floreciente para los cambios. Cuide el amor como si fuera un cristal. En el deporte, alcanzará las metas prefijadas.

 

