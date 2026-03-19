Cuba advierte que “resistirá” cualquier intento de agresión

El presidente de Miguel Díaz-Canel advirtió a Estados Unidos que cualquier intento de agresión contra la isla encontrará “una resistencia inexpugnable”, en medio de una creciente tensión bilateral.

Sus declaraciones se producen tras nuevas amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump, quien deslizó la posibilidad de tomar medidas inminentes sobre Cuba.

A través de redes sociales, Díaz-Canel denunció que Washington “amenaza públicamente” con derrocar el orden constitucional cubano y criticó que se utilice como argumento la crisis económica que atraviesa la isla, la cual atribuye a más de seis décadas de sanciones y bloqueo.

El gobierno cubano sostiene que estas restricciones han debilitado severamente su economía, marcada hoy por escasez de recursos, apagones y dificultades energéticas. En ese contexto, La Habana rechaza cualquier presión externa y reafirma su soberanía, al tiempo que insiste en que solo aceptaría un diálogo basado en el respeto mutuo y sin injerencias.