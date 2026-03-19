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El Mundo |LA CIUDAD CARIOCA Y UNA JORNADA EXPLOSIVA

Sangrienta redada contra el narco en Río de Janeiro

Un megaoperativo en varias favelas dejó ocho muertos, incluido un histórico capo del Comando Vermelho, y generó violencia y tensión

Sangrienta redada contra el narco en Río de Janeiro

Un micro en llamas, incendiado por narcos en el centro de Río de Janeiro / AFP

19 de Marzo de 2026 | 00:38
Edición impresa

Una operación policial de gran escala en Río de Janeiro dejó al menos ocho muertos ayer, entre ellos uno de los narcotraficantes más buscados del país. El despliegue, encabezado por el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), se concentró en varias favelas del barrio de Santa Teresa, donde unos 150 agentes avanzaron con apoyo de vehículos blindados desde la madrugada.

Durante los enfrentamientos fue abatido Claudio Augusto dos Santos, de 55 años, señalado como un histórico líder del Comando Vermelho. Sobre él pesaban al menos ocho órdenes de captura por delitos como secuestro, homicidio y tráfico de drogas. Las autoridades lo consideraban una figura clave dentro de una de las mayores facciones criminales del país.

Además del capo narco, otros seis presuntos delincuentes murieron en los tiroteos. La octava víctima fue un vecino de la zona, tomado como rehén junto a su pareja por miembros de la banda. Según la policía, tras una breve negociación, los criminales abrieron fuego y el hombre recibió un disparo fatal en la cabeza, mientras que la mujer logró sobrevivir.

La violencia no terminó allí. En represalia por el operativo, grupos vinculados al narcotráfico incendiaron un micro y levantaron barricadas en avenidas céntricas, generando escenas de caos y pánico entre los vecinos. El chofer del vehículo relató que fue obligado a evacuar a los pasajeros antes de que el colectivo fuera prendido fuego. Cuatro personas fueron detenidas por bloquear vías públicas.

El operativo se da en un contexto de creciente presión sobre las organizaciones criminales en Brasil. Hace apenas cinco meses, un megaoperativo en favelas dejó más de un centenar de muertos, en un episodio que fue duramente cuestionado por organismos de derechos humanos y por el propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En paralelo, las fuerzas de seguridad desplegaron acciones coordinadas en varios estados contra redes de narcotráfico y tráfico de armas. La ofensiva ocurre mientras el gobierno brasileño busca evitar que grupos como el Comando Vermelho sean catalogados como organizaciones terroristas por Estados Unidos.

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