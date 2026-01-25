Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Entre Davos y la calle: mientras el Gobierno busca votos clave, parte del sindicalismo endurece su discurso
VIDEO. Militares, blindados y bombas en el Centro, que fue un set de filmación
Una Babel virtuosa en pleno centro platense, para animarse a hablar en todos los idiomas
La canasta de servicios públicos subió 594% en poco más de 2 años
Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata
Un hombre murió tras un operativo del ICE en Minneapolis: es el segundo caso en un mes
“Infierno” blanco: en estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU
Se sacude la colmena con el acuerdo Mercosur-UE: qué pasa con el precio de la miel en La Plata
¡Atentos platenses!: los riesgos al manejar en ruta y el peligro de hacerlo con sueño
Senado bonaerense: la ministra Estela Díaz dijo que conocía versiones sobre los acusados
Piden la renuncia a un cargo de la AFA a un funcionario de Milei
Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?
El auge de los viajes de último momento y la búsqueda de naturaleza
¿Verano de recuperación o de transición en la Costa Atlántica?
Reforma laboral: cuántos votos le faltan al Gobierno para poder aprobarla
"Abierto las 24 horas”: basta con el horario de oficina en Wall Street
La desconfianza es tan grande que hay vecinos que no denuncian los delitos
El Gobernador encabezó un acto en Necochea junto a scouts y bomberos
La mira en los datos oficiales de Nación sobre la inseguridad
“Temo por mi vida”: la frase de un argentino en la cárcel en Venezuela
El oficialismo insiste con la idea de bajar la edad de imputabilidad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, puso el foco en los datos oficiales para relativizar el peso de la inseguridad en la agenda de preocupaciones de los argentinos. Según explicó, las mediciones más recientes ubican al delito en el cuarto lugar, detrás del desempleo, la pobreza y la inflación.
“Un conjunto de mediciones, no solo de nuestro país sino también de la región, muestran que la inseguridad no es hoy el principal problema”, afirmó la funcionaria en declaraciones radiales. Precisó que los relevamientos correspondientes a diciembre mantienen esa tendencia, aun cuando se trata de un tema de alto impacto social.
Monteoliva reconoció, sin embargo, que hechos puntuales pueden alterar la percepción pública, incluso en contextos donde los indicadores oficiales muestran una baja en delitos como homicidios y robos.
Más allá del diagnóstico estadístico, las declaraciones de la ministra incluyeron un claro gesto político hacia el gobernador bonaerense Axel Kicillof, al remarcar que la Nación no discrimina por el signo político de las gestiones provinciales a la hora de intervenir en materia de seguridad.
“Nunca hicimos diferencias por el color político para responder a situaciones de seguridad”, sostuvo Monteoliva, al referirse al trabajo conjunto con la provincia de Buenos Aires, uno de los distritos más sensibles en términos de delito y conflictividad social.
Como respaldo a ese mensaje, la ministra citó los resultados de los operativos realizados en la provincia de Buenos Aires durante el último año. Según detalló, se llevaron adelante cerca de 9.000 procedimientos vinculados al narcotráfico.
LE PUEDE INTERESAR
AFA: la disputa de tres jueces por una causa
LE PUEDE INTERESAR
“Temo por mi vida”: la frase de un argentino en la cárcel en Venezuela
“Es un trabajo fuerte el que se hace”, afirmó, y remarcó que la intervención nacional apunta a reforzar y acompañar las políticas provinciales, especialmente en delitos complejos y organizaciones criminales.
En el mismo contexto, Monteoliva confirmó que el Gobierno avanzará en la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria, que pasará del Ministerio del Interior al de Seguridad, y anticipó la intención de que Diego Valenzuela quede al frente del organismo, una vez que se formalice el decreto correspondiente.
La ministra explicó que el control migratorio y de fronteras pasó a ser una pieza central de la estrategia de seguridad nacional, en un escenario marcado por el crecimiento del crimen organizado transnacional.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí