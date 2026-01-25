Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |El guiño de una ministra a Kicillof

La mira en los datos oficiales de Nación sobre la inseguridad
25 de Enero de 2026 | 02:21
Edición impresa

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, puso el foco en los datos oficiales para relativizar el peso de la inseguridad en la agenda de preocupaciones de los argentinos. Según explicó, las mediciones más recientes ubican al delito en el cuarto lugar, detrás del desempleo, la pobreza y la inflación.

“Un conjunto de mediciones, no solo de nuestro país sino también de la región, muestran que la inseguridad no es hoy el principal problema”, afirmó la funcionaria en declaraciones radiales. Precisó que los relevamientos correspondientes a diciembre mantienen esa tendencia, aun cuando se trata de un tema de alto impacto social.

Monteoliva reconoció, sin embargo, que hechos puntuales pueden alterar la percepción pública, incluso en contextos donde los indicadores oficiales muestran una baja en delitos como homicidios y robos.

Más allá del diagnóstico estadístico, las declaraciones de la ministra incluyeron un claro gesto político hacia el gobernador bonaerense Axel Kicillof, al remarcar que la Nación no discrimina por el signo político de las gestiones provinciales a la hora de intervenir en materia de seguridad.

“Nunca hicimos diferencias por el color político para responder a situaciones de seguridad”, sostuvo Monteoliva, al referirse al trabajo conjunto con la provincia de Buenos Aires, uno de los distritos más sensibles en términos de delito y conflictividad social.

Como respaldo a ese mensaje, la ministra citó los resultados de los operativos realizados en la provincia de Buenos Aires durante el último año. Según detalló, se llevaron adelante cerca de 9.000 procedimientos vinculados al narcotráfico.

“Es un trabajo fuerte el que se hace”, afirmó, y remarcó que la intervención nacional apunta a reforzar y acompañar las políticas provinciales, especialmente en delitos complejos y organizaciones criminales.

En el mismo contexto, Monteoliva confirmó que el Gobierno avanzará en la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria, que pasará del Ministerio del Interior al de Seguridad, y anticipó la intención de que Diego Valenzuela quede al frente del organismo, una vez que se formalice el decreto correspondiente.

La ministra explicó que el control migratorio y de fronteras pasó a ser una pieza central de la estrategia de seguridad nacional, en un escenario marcado por el crecimiento del crimen organizado transnacional.

 

