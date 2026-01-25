Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Violento episodio vial en City Bell

Se negó al test de alcoholemia, golpeó a un vecino y terminó tras las rejas

El auto involucrado

25 de Enero de 2026 | 02:26
Un violento episodio en City Bell terminó con un automovilista aprehendido luego de protagonizar un choque, agredir al propietario de otro vehículo y resistirse a un operativo policial.

El hecho ocurrió en la intersección de Camino Centenario y la calle 473, en el marco de un procedimiento de interceptación vehicular que realizaban efectivos de la comisaría de City Bell junto a personal de la Fuerza Barrial de Aproximación y agentes de Tránsito municipal. En ese contexto, los uniformados advirtieron que un Renault Fuego había colisionado contra un Volkswagen Gol Trend que se encontraba estacionado.

Tras el impacto, el conductor del Renault descendió del vehículo y atacó físicamente al dueño del rodado dañado, lo que motivó la inmediata intervención del personal policial. Según se informó, el hombre se mostró hostil, se negó a identificarse y rechazó realizar el test de alcoholemia, por lo que fue reducido y aprehendido.

El causante fue identificado como un hombre de 47 años, con domicilio en la localidad de Pipinas, partido de Punta Indio. En tanto, la víctima fue identificada como un vecino domiciliado en Gorina, de 36 años.

Como parte del procedimiento, el Renault Fuego fue secuestrado y trasladado al Polo de Seguridad ubicado en 21 y 527, donde quedó a disposición de las autoridades competentes, al tiempo que se labraron las infracciones correspondientes por la intervención de Tránsito municipal. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso el inicio de actuaciones por los delitos de daño, resistencia a la autoridad y lesiones.

 

