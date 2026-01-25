Cuando las deudas empiezan a “ahogar” a muchas familias

Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Entre Davos y la calle: mientras el Gobierno busca votos clave, parte del sindicalismo endurece su discurso
VIDEO. Militares, blindados y bombas en el Centro, que fue un set de filmación
Una Babel virtuosa en pleno centro platense, para animarse a hablar en todos los idiomas
La canasta de servicios públicos subió 594% en poco más de 2 años
Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata
Un hombre murió tras un operativo del ICE en Minneapolis: es el segundo caso en un mes
“Infierno” blanco: en estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU
Se sacude la colmena con el acuerdo Mercosur-UE: qué pasa con el precio de la miel en La Plata
¡Atentos platenses!: los riesgos al manejar en ruta y el peligro de hacerlo con sueño
Senado bonaerense: la ministra Estela Díaz dijo que conocía versiones sobre los acusados
Piden la renuncia a un cargo de la AFA a un funcionario de Milei
Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?
El auge de los viajes de último momento y la búsqueda de naturaleza
¿Verano de recuperación o de transición en la Costa Atlántica?
Reforma laboral: cuántos votos le faltan al Gobierno para poder aprobarla
"Abierto las 24 horas”: basta con el horario de oficina en Wall Street
La desconfianza es tan grande que hay vecinos que no denuncian los delitos
El Gobernador encabezó un acto en Necochea junto a scouts y bomberos
La mira en los datos oficiales de Nación sobre la inseguridad
“Temo por mi vida”: la frase de un argentino en la cárcel en Venezuela
El oficialismo insiste con la idea de bajar la edad de imputabilidad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Leandro Gabin
Como era de esperar, la morosidad en el sistema financiero saltó a un nivel más elevado en noviembre pasado.
Según la estadística del Banco Central (BCRA), ese mes el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 5,2%, lo que implicó un aumento mensual de 0,7 puntos porcentuales provocando que la mora de las financiaciones a los hogares ascendiera a 8,8% de la cartera destinada a este tipo de deudores, mientras que el indicador correspondiente al segmento de las empresas se situó en 2,3%.
En el desagregado por tipo de préstamos, se observa lo siguiente:
- Préstamos personales: la irregularidad salta de 3,34% en octubre de 2024 a 11% en noviembre de 2025. Es el valor más alto en quince años.
- Tarjetas de crédito: la morosidad se eleva de 1,57% en octubre de 2024 a 8,41% en noviembre de 2025.
“Al analizar por tipo de deudor, en el período la mora de los préstamos a los hogares ascendió a 8,8%, incremento explicado principalmente por el desempeño mensual de las asistencias destinadas al consumo. En el segmento de las empresas, el indicador de irregularidad se incrementó hasta 2,3%, verificando aumentos en todos los sectores económicos”, dijo el BCRA en su informe.
LE PUEDE INTERESAR
La mira en los datos oficiales de Nación sobre la inseguridad
LE PUEDE INTERESAR
AFA: la disputa de tres jueces por una causa
En este escenario, y de acuerdo con las respuestas de la Encuesta de Condiciones Crediticias, a nivel agregado se registró en los dos últimos trimestres de 2025 un endurecimiento de los estándares de originación crediticia (principalmente en el segmento de las familias y de las pequeñas y medianas empresas).
Según el Central, esta evolución resulta consistente con una respuesta prudencial de las entidades financieras ante el contexto de aumento en el grado de materialización del riesgo de crédito. El nivel de previsiones totales constituidas por el agregado del sector representó 97% de la cartera en situación irregular en noviembre (-3,2 puntos porcentuales respecto a octubre). En términos de la cartera total de crédito al sector privado, las previsiones alcanzaron 5,1% en el período (0,5 puntos porcentuales más que en el mes pasado).
Las previsiones totales del sistema financiero representaron 97% del saldo de crédito en situación irregular y alcanzaron 5,1% del total de las financiaciones al sector privado.
“La suba en la morosidad se ve representada en la fuerte suba de la carga por incobrabilidad sobre el activo de los bancos: en noviembre los cargos por incobrabilidad del sector financiero superaron el billón de pesos, luego de subir 26% en el mes. Hoy representa 4,5% del activo de las entidades”, sostuvo Hernán Letcher, director de CEPA.
Esta tendencia también se verifica en aquellos individuos endeudados por fuera del sistema financiero. Según un informe de Eco Go, la consultora de Marina Dal Poggetto, el endeudamiento de los hogares con entidades no bancarias continúa en aumento y alcanza un ratio del 33% de la masa salarial mensual, 12 puntos porcentuales por encima de noviembre de 2024. “Al incorporar también el crédito bancario, el peso del crédito asciende al 139% de la masa salarial”, asegura Eco Go.
La irregularidad de las carteras de las entidades no bancarias volvió a aumentar y se ubicó en 21,4%, más de cuatro veces la irregularidad del crédito total del sistema financiero y 2,4 veces la del crédito para consumo bancario.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí