Un caballo suelto fue embestido por un tren

Un caballo que deambulaba sin custodia por la vía pública fue embestido por una formación ferroviaria de carga en la zona de calle 120 y 41, en inmediaciones de las vías del tren. El animal resultó gravemente herido, aunque no se registraron personas lesionadas.

Según informaron fuentes, el hecho ocurrió cuando personal del Comando de Patrullas constató la presencia del equino suelto en el paso a nivel ferroviario. En ese momento, una formación que circulaba por el lugar no logró detener su marcha a tiempo y terminó impactando contra el animal.

Tras la colisión, el tren continuó su desplazamiento con el objetivo de evitar la obstrucción del tránsito ferroviario y posibles incidentes con vecinos. Como consecuencia del golpe, el caballo quedó tendido e inmovilizado en el lugar, con lesiones de gravedad.

Ante esta situación, los efectivos aseguraron la escena y dieron aviso a los propietarios del animal, quienes se hicieron presentes. Además, se gestionó la intervención de personal veterinario para evaluar el estado de salud del equino y determinar los pasos a seguir.

Desde la fuerza indicaron que el siniestro no dejó personas heridas y que el único afectado fue el animal involucrado. El caso volvió a poner en agenda la problemática de los animales sueltos en la vía pública, una situación que genera riesgos tanto para peatones como para automovilistas.