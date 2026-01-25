Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |En el paso a nivel de calle 120 y 41

Un caballo suelto fue embestido por un tren

Un caballo suelto fue embestido por un tren
25 de Enero de 2026 | 02:23
Edición impresa

Un caballo que deambulaba sin custodia por la vía pública fue embestido por una formación ferroviaria de carga en la zona de calle 120 y 41, en inmediaciones de las vías del tren. El animal resultó gravemente herido, aunque no se registraron personas lesionadas.

Según informaron fuentes, el hecho ocurrió cuando personal del Comando de Patrullas constató la presencia del equino suelto en el paso a nivel ferroviario. En ese momento, una formación que circulaba por el lugar no logró detener su marcha a tiempo y terminó impactando contra el animal.

Tras la colisión, el tren continuó su desplazamiento con el objetivo de evitar la obstrucción del tránsito ferroviario y posibles incidentes con vecinos. Como consecuencia del golpe, el caballo quedó tendido e inmovilizado en el lugar, con lesiones de gravedad.

Ante esta situación, los efectivos aseguraron la escena y dieron aviso a los propietarios del animal, quienes se hicieron presentes. Además, se gestionó la intervención de personal veterinario para evaluar el estado de salud del equino y determinar los pasos a seguir.

Desde la fuerza indicaron que el siniestro no dejó personas heridas y que el único afectado fue el animal involucrado. El caso volvió a poner en agenda la problemática de los animales sueltos en la vía pública, una situación que genera riesgos tanto para peatones como para automovilistas.

 

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Alerta en la ruta: el sueño también mata

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Velocidad y ruta: los errores que más cuestan vidas
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Un triunfo que ilusiona: Gimnasia le ganó 2 a 1 a Racing en el regreso de Nacho al Bosque

En fotos y video.- Con vehículos militares, el centro de La Plata vive una noche de rodaje de Netflix

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Estudiantes vs Independiente

Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA

Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta

Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia

Sin grietas: La ex mujer del pincha José Sosa, súper enamorada de un ex Lobo
+ Leidas

Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata

El tren tuvo servicio restringido por un siniestro

Apareció el padrón: ya está el listado para la interna

EN FOTOS | Las playas del Río de la Plata, el refugio en la Región ante la ola de calor

“Temo por mi vida”: la frase de un argentino en la cárcel en Venezuela

¿Pozo o llave en mano? La gran pregunta del mercado

Se sacude la colmena con el acuerdo Mercosur-UE: qué pasa con el precio de la miel en La Plata

“Infierno” blanco: en estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU
Últimas noticias de Policiales

¡Atentos platenses!: los riesgos al manejar en ruta y el peligro de hacerlo con sueño

El Mondongo, en alerta: delincuentes “vigilan” y marcan casas

VIDEO. Terror por motochorros: otro golpe en La Plata

A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas
Espectáculos
"Nel blu, dipinto di blu"
El destape playero de Daniela Celis en Pinamar y la reacción sexual de "La Tora" Villar
Polino reveló que mandó a Wanda Nara a bañarse: “Vino sucia”
Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia
Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata
Información General
Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Deportes
VIDEO. Triunfazo del Lobo en un debut soñado
El regreso de Nacho, un factor clave en el Bosque
Lucho Zaniratto: “Golpeamos en el momento justo”
Con un tremendo gol olímpico, el hijo del Mellizo debutó en la red
“Es una emoción y un sueño jugar en este club”
La Ciudad
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata
Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato
Una Babel virtuosa en pleno centro platense, para animarse a hablar en todos los idiomas
¿Pozo o llave en mano? La gran pregunta del mercado
VIDEO. Militares, blindados y bombas en el Centro, que fue un set de filmación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla