Un caballo suelto fue embestido por un tren

Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Radicales en modo Messi y las fechas que sobrevuelan en el imaginario de 2027
Entre Davos y la calle: mientras el Gobierno busca votos clave, parte del sindicalismo endurece su discurso
VIDEO. Militares, blindados y bombas en el Centro, que fue un set de filmación
Una Babel virtuosa en pleno centro platense, para animarse a hablar en todos los idiomas
La canasta de servicios públicos subió 594% en poco más de 2 años
Cosplay en La Plata: el arte de ponerse un traje y ser otro por un rato
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata
Un hombre murió tras un operativo del ICE en Minneapolis: es el segundo caso en un mes
“Infierno” blanco: en estado de emergencia por el avance de la tormenta en EE UU
Se sacude la colmena con el acuerdo Mercosur-UE: qué pasa con el precio de la miel en La Plata
¡Atentos platenses!: los riesgos al manejar en ruta y el peligro de hacerlo con sueño
Senado bonaerense: la ministra Estela Díaz dijo que conocía versiones sobre los acusados
Piden la renuncia a un cargo de la AFA a un funcionario de Milei
Rolling Stones: a 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven?
El auge de los viajes de último momento y la búsqueda de naturaleza
¿Verano de recuperación o de transición en la Costa Atlántica?
Reforma laboral: cuántos votos le faltan al Gobierno para poder aprobarla
"Abierto las 24 horas”: basta con el horario de oficina en Wall Street
La desconfianza es tan grande que hay vecinos que no denuncian los delitos
El Gobernador encabezó un acto en Necochea junto a scouts y bomberos
La mira en los datos oficiales de Nación sobre la inseguridad
“Temo por mi vida”: la frase de un argentino en la cárcel en Venezuela
El oficialismo insiste con la idea de bajar la edad de imputabilidad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un caballo que deambulaba sin custodia por la vía pública fue embestido por una formación ferroviaria de carga en la zona de calle 120 y 41, en inmediaciones de las vías del tren. El animal resultó gravemente herido, aunque no se registraron personas lesionadas.
Según informaron fuentes, el hecho ocurrió cuando personal del Comando de Patrullas constató la presencia del equino suelto en el paso a nivel ferroviario. En ese momento, una formación que circulaba por el lugar no logró detener su marcha a tiempo y terminó impactando contra el animal.
Tras la colisión, el tren continuó su desplazamiento con el objetivo de evitar la obstrucción del tránsito ferroviario y posibles incidentes con vecinos. Como consecuencia del golpe, el caballo quedó tendido e inmovilizado en el lugar, con lesiones de gravedad.
Ante esta situación, los efectivos aseguraron la escena y dieron aviso a los propietarios del animal, quienes se hicieron presentes. Además, se gestionó la intervención de personal veterinario para evaluar el estado de salud del equino y determinar los pasos a seguir.
Desde la fuerza indicaron que el siniestro no dejó personas heridas y que el único afectado fue el animal involucrado. El caso volvió a poner en agenda la problemática de los animales sueltos en la vía pública, una situación que genera riesgos tanto para peatones como para automovilistas.
LE PUEDE INTERESAR
Alerta en la ruta: el sueño también mata
LE PUEDE INTERESAR
Velocidad y ruta: los errores que más cuestan vidas
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí