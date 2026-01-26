Olmos no pudo torcer la historia y quedó afuera

Unidos de Olmos no pudo con Escobar y quedó eliminado / Pasealaliga

Unidos de Olmos no pudo avanzar a la final del Federal Amateur. Hizo todos los méritos para revertir la serie, pero el empate final (1-1) ante Atlético Escobar, en Ingeniero Maschwitz, no le alcanzó para cumplir con su objetivo y se despidió de la competencia.

El “azulgrana”· necesitaba ganar a cualquier precio, sabiendo que había perdido el partido de ida (0-1), por eso, salió con decisión a buscar el resultado, con un planteo ordenado en todas sus líneas, pero con plena vocación ofensiva.

Sin embargo, Atlético Escobar (ganó el global por 2-1), en una de sus primeras llegadas de peligro, abrió el marcador en el primer tiempo, por intermedio de Lucas Núñez.

Pareció que las ilusiones de Unidos de se desmoronaban en ese instante, pero nada de eso sucedió, porque los dirigidos por Leandro Sarco mantuvieron la calma y apostaron sus últimas cartas.

Y sobre el final del primer tiempo, Unidos de Olmos consiguió el empate, gracias al gol de Lucas Villa (ex Cambaceres), devolviéndole la ilusión a un equipo que jamás bajó los brazos.

En la segunda parte, el partido se hizo más abierto, con los dos equipos jugados al ataque, pero dentro de ese contexto, las acciones fueron equilibradas.

Los intentos ofensivos de Unidos de Olmos fueron una constante durante gran parte del complemento, pero no estuvo fino de la definición.

De todos modos, y más allá del resultado, el elenco del Oeste platense cerró un gran torneo, dejando bien alta la vara del fútbol local.