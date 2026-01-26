Palacios está en el país y aguarda por la firma

Tomás Palacios, la nueva incorporación de Estudiantes, se encuentra en Argentina y espera que se resuelvan pequeños detalles para sumarse a los entrenamientos en el Country Club de City Bell. Está próximo a realizarse la revisión médica.

El defensor llega a préstamo desde el Inter de Milán a préstamo por un año y con cargo. Luego de que el sábado por la tarde, ambas instituciones lleguen a un acuerdo, el futbolista partió rumbo al país por la madrugada.

En este sentido, según fuentes, el surgido de las inferiores de Talleres de Córdoba está en tierra de gauchos desde ayer, a la espera de recibir la autorización correspondiente para sumarse al plantel comandado técnicamente por Eduardo Domínguez.

De no mediar inconvenientes, entre hoy y mañana el marcador central de 22 años se realizará la revisión médica y posteriormente firmará su vínculo con el cuadro albirrojo por una temporada. Se vienen horas claves para oficializar la tercera incorporación.

Con el arribo de Palacios, Estudiantes no se baja de la disputa para contratar a otro defensor central. A sabiendas de que se aproxima un calendario cargado de compromisos entre las competencias vernáculas y la Copa Libertadores, la idea del DT es dosificar cargas, para llegar completos a la recta final.