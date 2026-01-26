Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |A PRÉSTAMO POR UN AÑO Y CON OPCIÓN DE COMPRA

Palacios está en el país y aguarda por la firma

26 de Enero de 2026 | 01:36
Edición impresa

Tomás Palacios, la nueva incorporación de Estudiantes, se encuentra en Argentina y espera que se resuelvan pequeños detalles para sumarse a los entrenamientos en el Country Club de City Bell. Está próximo a realizarse la revisión médica.

El defensor llega a préstamo desde el Inter de Milán a préstamo por un año y con cargo. Luego de que el sábado por la tarde, ambas instituciones lleguen a un acuerdo, el futbolista partió rumbo al país por la madrugada.

En este sentido, según fuentes, el surgido de las inferiores de Talleres de Córdoba está en tierra de gauchos desde ayer, a la espera de recibir la autorización correspondiente para sumarse al plantel comandado técnicamente por Eduardo Domínguez.

De no mediar inconvenientes, entre hoy y mañana el marcador central de 22 años se realizará la revisión médica y posteriormente firmará su vínculo con el cuadro albirrojo por una temporada. Se vienen horas claves para oficializar la tercera incorporación.

Con el arribo de Palacios, Estudiantes no se baja de la disputa para contratar a otro defensor central. A sabiendas de que se aproxima un calendario cargado de compromisos entre las competencias vernáculas y la Copa Libertadores, la idea del DT es dosificar cargas, para llegar completos a la recta final.

Boca mejoró la oferta por el Ruso y espera respuesta

 

