Nación ajusta el pago de subsidios al gas natural

El Gobierno nacional oficializó la continuidad del pago por parte del Estado Nacional de una porción del costo del gas natural con el objetivo de mantener el precio constante que pagan los usuarios.
La nueva normativa establece que, en el caso del gas natural, las bonificaciones se aplicarán sobre el costo promedio ponderado anual del Plan Gas.Ar.
Con este sistema, se busca “suavizar el impacto derivado de los precios estacionales sobre los mayores consumos de invierno” para los usuarios finales. La medida fue publicada ayer en el Boletín Oficial, a través del Decreto 26/2026.
En los considerandos de la norma, el Poder Ejecutivo explica que estas adecuaciones son “impostergables y necesarias para la inmediata implementación” del nuevo Sistema de Subsidios Focalziados.
El esquema permite que el Estado nacional se haga cargo mensualmente de una porción del precio del gas para “reducir el costo del gas a pagar por el usuario”.
De acuerdo con el texto oficial, el precio que se tomará como referencia para el subsidio “podrá resultar igual, inferior o superior al Precio de Mercado” que surja de las subastas estacionales.
Esto implica que el Estado compensará las diferencias de valor, ya sean positivas o negativas, para mantener un precio uniforme a lo largo del año.
