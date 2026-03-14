Un grito en plena tarde frustró una entradera a metros de Parque Castelli

Un nuevo intento de robo volvió a encender la alarma entre los vecinos de la zona de Parque Castelli y Plaza Hipólito Yrigoyen, donde en las últimas semanas se registraron varios episodios de inseguridad. Esta vez, el hecho ocurrió a plena luz del día cuando delincuentes intentaron ingresar a la vivienda de una mujer, que logró ahuyentarlos a los gritos.

El episodio se registró ayer cerca de las 14.30 en la zona de 21 entre 67 y 68, a pocas cuadras del violento asalto que días atrás sufrió una pareja de jubilados en el mismo sector de la ciudad. Según contaron testigos, un Fiat Cronos blanco frenó frente a la casa y de él descendieron tres personas.

De acuerdo al relato de un vecino que presenció la secuencia, dos de los sospechosos se quedaron en la vereda haciendo de “campana”, mientras que un tercero saltó la reja con la aparente intención de ingresar a la vivienda. El conductor del auto, en tanto, avanzó unos metros y se detuvo en la esquina para esperar al resto.

La maniobra, sin embargo, se vio frustrada cuando la dueña de casa advirtió lo que estaba ocurriendo. Según relató el vecino en contacto con EL DIA, la mujer comenzó a gritar que había llamado a la Policía, lo que provocó que el ladrón que ya estaba dentro del terreno desistiera de su intento y escapara junto a sus cómplices.

Los movimientos de los implicados quedaron registrados por cámaras de seguridad de la cuadra. En esas imágenes, según indicaron los vecinos, se observa cómo el vehículo pasa inicialmente por el lugar y, minutos después, uno de los individuos se acerca a tocar el timbre. Poco tiempo más tarde, el auto regresa y los delincuentes se organizan para intentar ingresar a las viviendas.

Incluso, mientras uno de ellos saltaba la reja de la casa de la mujer, los otros habrían intentado forzar la puerta de una vivienda lindera, lo que refuerza la hipótesis de que el objetivo era cometer robos simultáneos en la cuadra. Tras el llamado al 911, patrulleros llegaron al lugar en pocos minutos. Según indicaron testigos, los efectivos montaron un operativo en los alrededores e intentaban cerrar posibles vías de escape, sobre todo en dirección a la autopista, ya que sospechaban que los implicados no serían de la zona.

La víctima del intento de robo resultó ilesa, aunque quedó muy conmocionada por lo ocurrido. “Está bien, pero un poco shockeada”, relató el vecino que dialogó con este diario.

El episodio volvió a generar preocupación entre los residentes del sector, que aseguran vivir una situación cada vez más complicada en materia de seguridad. Según explicó el mismo testigo, la mujer ya había sido blanco de un intento similar en diciembre pasado, cuando también intentaron ingresar a su vivienda saltando la reja. Pero no es el único caso. El propio vecino contó que hace cinco meses sufrió un intento de robo cuando llegaba a su casa con su hijo después de retirarlo de la escuela. “Me quisieron robar la moto”, recordó.