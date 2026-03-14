Fiesta Regional del Maíz en Colonia Urquiza

La localidad platense de Colonia Urquiza será escenario hoy de una nueva edición de la Fiesta Regional del Maíz, una propuesta que busca destacar la producción local y el trabajo de las familias del cordón hortícola. La jornada se desarrollará en el predio de 475 y 186 y contará con actividades abiertas al público desde las 10.

Durante el encuentro habrá feria de productores, puestos gastronómicos con comidas típicas elaboradas a base de maíz, música en vivo y distintas propuestas culturales para toda la familia. La iniciativa apunta a revalorizar este cultivo histórico y visibilizar el trabajo de los productores de la región.