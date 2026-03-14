Científicos platenses crearon un dispositivo que detecta la hepatitis E

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Un grupo de investigadores de La Plata trabaja en el desarrollo de un dispositivo portátil que permitiría detectar de manera rápida la hepatitis E, una enfermedad viral que puede transmitirse a través del agua contaminada y que representa un desafío sanitario en distintas regiones del mundo. El proyecto incorpora herramientas de inteligencia artificial y busca facilitar diagnósticos más ágiles.
El desarrollo está a cargo de un equipo científico local vinculado al Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA - CONICET UNLP), en conjunto con Red ViroSensAr, una plataforma de desarrollo de biosensores rápidos y portátiles para la detección de infecciones virales del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación
(MINCyT), junto con el Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE, CONICET-UBA), el Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO, CONICET-UNT) y Gisens Biotech, una empresa platense dedicada a la bioelectrónica y nanotecnología.
Según explican los investigadores, el dispositivo funcionaría a partir del análisis de muestras de agua mediante sensores capaces de reconocer señales asociadas al virus. Esos datos serían luego procesados con herramientas de inteligencia artificial que permitirían determinar si existe o no presencia del patógeno.
De esta manera, el sistema actuaría como un detector portátil: una muestra se introduce en el equipo, los sensores analizan sus componentes y el software interpreta los resultados para ofrecer un diagnóstico.
La hepatitis E es una infección viral que suele propagarse principalmente por el consumo de agua contaminada o por deficiencias en las condiciones sanitarias. En la mayoría de los casos provoca cuadros leves, aunque puede generar complicaciones en determinados grupos de riesgo.
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En ese contexto, el avance en tecnologías de diagnóstico rápido resulta clave para detectar la circulación del virus y mejorar las estrategias de prevención y control.
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