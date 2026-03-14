Agronomía, Ciencias Naturales y Psicología tienen nuevas autoridades

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) transita semanas decisivas para su configuración política del período 2026-2030. En un clima de intensa actividad institucional, en las 17 facultades se avanza en la renovación de sus conducciones. En las últimas horas, el foco estuvo puesto en las facultades de Agronomía, Ciencias Naturales y Psicología, que lograron oficializar a sus nuevos decanos tras jornadas de intensas negociaciones.

El caso de Agronomía fue, quizás, el de mayor tensión. La unidad académica logró sesionar y designar a su máxima autoridad luego de atravesar una semana de incertidumbre marcada por dos sesiones fallidas. La falta de quórum, producto de la ausencia de representantes de la bancada de auxiliares docentes y nodocentes, había postergado la definición. Al final, ayer fue electo Gabriel Keil, quien venía como vicedecano y cosechó 11 votos (5 profesores y 4 estudiantes de la mayoría y dos graduados). La alternativa era Esteban Abbona, quien llegó a 4 votos. El nodocente abstuvo.

Por su parte, Ciencias Naturales también selló su proceso electoral, con la elección de Sandra Torussio, quien logró 10 votos (6 en blanco).

A la vez, en Psicología, la decana María Cristina Piro fue re elegida por unanimidad.

La lista de facultades con nuevo decano suma a Odontología (Ezequiel Escudero Giachella), Ciencias Exactas (Silvana Stewart), Ingeniería (Marcos Actis) y el Observatorio (Amalia Meza).

Las elecciones que se vienen

El resto de la elecciones se realizarán entre el lunes 16 y el 6 de abril. La última parada del esquema eleccionario será la asamblea universitaria del 11 de abril, donde los consejos directivos de las 17 facultades votarán al nuevo presidente de la UNLP, cargo para el que sólo se presenta el vice presidente y expresidente en dos periodos, Fernando Tauber.