Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |El menor acusado de matar en Los Hornos continuará alojado en un instituto

Crimen de Mateo: otra definición postergada

El adolescente inimputable señalado por el homicidio seguirá internado por 45 días más. La jueza rechazó el pedido de liberación

Crimen de Mateo: otra definición postergada

Los abuelos y la mamá de Mateo Yagame siguen pidiendo justicia / EL DIA

14 de Marzo de 2026 | 02:17
Edición impresa

La Justicia resolvió prorrogar por 45 días la medida de seguridad que mantiene internado al adolescente acusado por el crimen de Mateo Yagame en Los Hornos. La decisión fue tomada por el Juzgado de Garantías del Joven N°1 de La Plata, que rechazó el pedido de la defensa para que el adolescente recupere la libertad o, en forma alternativa, cumpla arresto domiciliario en la provincia de Salta.

De esta manera, el acusado continuará alojado en un instituto de Abasto mientras se realizan nuevas diligencias que la magistrada consideró necesarias antes de evaluar una eventual externación.

El fallo explica que, si bien “los informes técnicos coinciden en que el adolescente mostró una evolución favorable durante su permanencia en la institución”, aún no están dadas las condiciones para disponer su liberación. Uno de los puntos centrales de la resolución es la falta de una evaluación completa sobre el domicilio al que el menor sería trasladado en caso de recuperar la libertad. La defensa propuso que el joven se radique en Salta junto a su familia, pero el juzgado consideró que el informe socioambiental incorporado hasta el momento resulta insuficiente.

En ese contexto, y en medio del enorme dolor de la familia de Mateo Yagame, asesinado a puñaladas en enero de 2025, la Justicia de Responsabilidad Juvenil de La Plata resolvió extender la medida de seguridad por un plazo máximo de 45 días, período durante el cual deberán producirse los informes pendientes. Una vez reunida esa información, la situación del adolescente volverá a ser evaluada.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

“Deslomado-gate” Reclaman ampliar la investigación

Más tensión en el PJ tras el cruce entre Bianco y el entorno de Mayra Mendoza

Andrea Rincón confesó un affaire con Leo Messi

Accardi y Seven Kayne confirman su romance

Los números de la suerte del sábado 14 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Milei participa de un foro en España y se reúne con referentes liberales

Seis muertos en el accidente de un avión de EE UU

China es un socio comercial muy costoso para nuestro país
Últimas noticias de Policiales

Horror en una parroquia: trama de abusos y un monaguillo acusado

Un policía asesinó a un joven y quedó detenido

Otra jornada con graves accidentes en la Región

Un grito en plena tarde frustró una entradera a metros de Parque Castelli
La Ciudad
Miopía: epidemia en La Plata: casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
Alarma escolar en Los Hornos por la posible presencia de asbesto
Colas de más de cinco horas para conseguir la vacunación antigripal
Científicos platenses crearon un dispositivo que detecta la hepatitis E
Ian Moche donó su cabello para hacer pelucas destinadas a niños con cáncer
Espectáculos
Cancelador serial: Morrissey suspendió otro show y suma más de 30: ¿qué le pasa?
Alerta en Hollywood: refuerzan los operativos de seguridad en los Oscar
Zaira Nara volvió a hablar de la pelea con Paula Chaves tras el chat viral
Daniela Celis hizo una confesión íntima sobre Thiago y sorprendió
Morena Rial complicó su situación por hablar con la prensa
Deportes
No puede engranar: una derrota que complica
No será fácil que consiga lo que le falta: el eslabón creativo en tres cuartos
Medina: “Nos duele perder de esta manera”
El Pincha sufrió su segunda caída al hilo
Eros Mancuso tuvo su primera titularidad tras la molestia de Meza
Información General
Si te perdés con esto...: cómo es el nuevo Google Maps hiperrealista para no confundirse
Récord de participación por la reforma de la Ley de Glaciares
Los números de la suerte del sábado 14 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelve la Expo Magdalena Produce después de más de 30 años
¡Atención jubilados! Así funcionará el bono de ANSES desde el 20 de marzo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla