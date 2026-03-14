Crimen de Mateo: otra definición postergada

La Justicia resolvió prorrogar por 45 días la medida de seguridad que mantiene internado al adolescente acusado por el crimen de Mateo Yagame en Los Hornos. La decisión fue tomada por el Juzgado de Garantías del Joven N°1 de La Plata, que rechazó el pedido de la defensa para que el adolescente recupere la libertad o, en forma alternativa, cumpla arresto domiciliario en la provincia de Salta.

De esta manera, el acusado continuará alojado en un instituto de Abasto mientras se realizan nuevas diligencias que la magistrada consideró necesarias antes de evaluar una eventual externación.

El fallo explica que, si bien “los informes técnicos coinciden en que el adolescente mostró una evolución favorable durante su permanencia en la institución”, aún no están dadas las condiciones para disponer su liberación. Uno de los puntos centrales de la resolución es la falta de una evaluación completa sobre el domicilio al que el menor sería trasladado en caso de recuperar la libertad. La defensa propuso que el joven se radique en Salta junto a su familia, pero el juzgado consideró que el informe socioambiental incorporado hasta el momento resulta insuficiente.

En ese contexto, y en medio del enorme dolor de la familia de Mateo Yagame, asesinado a puñaladas en enero de 2025, la Justicia de Responsabilidad Juvenil de La Plata resolvió extender la medida de seguridad por un plazo máximo de 45 días, período durante el cual deberán producirse los informes pendientes. Una vez reunida esa información, la situación del adolescente volverá a ser evaluada.