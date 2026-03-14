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La Ciudad |Discapacidad

Prestadores hacen paro al Pami por pagos atrasados

Prestadores hacen paro al Pami por pagos atrasados
14 de Marzo de 2026 | 02:09
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Escuelas, centros terapéuticos y hogares que brindan servicios a personas con discapacidad iniciaron un paro de actividades en reclamo por atrasos en los pagos de prestaciones por parte del PAMI y otras obras sociales nacionales.

La medida, con cese de actividades a partir de ayer, continuará el miércoles 18 y jueves 19 y fue impulsada por organizaciones del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, quienes denuncian demoras en el pago de servicios y advierten que se compromete el funcionamiento de instituciones y profesionales.

En ese marco, desde PAMI regional La Plata explicaron que en la ciudad no hubo adhesión. Asimismo, un referente entre prestadores locales señaló que las instituciones trabajaron con normalidad.

 

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