La Sociedad de Infectología de La Plata presentó a sus nuevas autoridades

La Sociedad de Infectología de La Plata realizó la presentación oficial de su nueva comisión directiva en un acto que tuvo lugar en la sede del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires. En la oportunidad, además, se llevó a cabo un reconocimiento especial a integrantes fundadores de la entidad.

La nueva conducción está encabezada por Juan A. Amico (presidente) y Ayelén Patterer (vicepresidenta). La comisión se completa con Nadia Suchowiercha (secretaria), Sofía Echazarreta (prosecretaria), Débora Iglesias (tesorera) y Yanina Nuccetelli (protesorera). Como vocales se desempeñarán María Marta Greco, María Laura Yantorno, Inés Roccia Rossi y Virginia Angeletti. Durante el encuentro también fueron agasajados miembros fundadores de la institución: Emilio Cecchini (distinción póstuma), Jorge Contarelli, Amadeo Esposto, Oscar Gallini, Silvia González Ayala, Gloria de la Parra, María Rosa Agosti y Marisa Cobos, quienes recibieron un reconocimiento.