Ian Moche donó su cabello para hacer pelucas destinadas a niños con cáncer

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Ian Moche, el platense reconocido por su labor en la defensa de los derechos de las personas con autismo, volvió a conmover a la comunidad con un acto de profunda solidaridad.
En esta oportunidad, el niño que tiene una alta exposición pública se trasladó hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar de la jornada “Pelazo”, una iniciativa organizada por el Hospital Garrahan que busca recolectar cabello para confeccionar pelucas destinadas a niños en tratamiento oncológico.
Con la sonrisa que lo caracteriza y su mensaje siempre orientado a construir una sociedad más empática, el platense decidió sumarse a la colecta entregando su propio pelo. “Estoy muy feliz de poder ayudar”, expresó Ian, quien documentó todo el proceso a través de sus redes sociales, donde cosecha miles de seguidores que siguen día a día su activismo por la neurodiversidad.
La jornada, impulsada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, recibió a decenas de donantes, pero la presencia de Ian le dio un brillo especial. El niño platense agradeció públicamente a los peluqueros solidarios por la paciencia y el cariño con el que lo atendieron, destacando que el nuevo corte no solo tenía un fin noble, sino que además le quedó “hermoso”.
Este gesto no es aislado en la vida de Moche, quien utiliza su llegada como influencer para derribar prejuicios y fomentar la inclusión.
Quienes deseen sumarse a las próximas convocatorias o conocer los requisitos para donar cabello, pueden contactarse con las redes sociales de la Asociación de Profesionales del Garrahan, donde se detalla cómo colaborar con esta causa que devuelve sonrisas a los más pequeños en medio de sus tratamientos de salud.
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