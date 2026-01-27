Loterías y quinielas

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

27 de Enero de 2026
“Eras todo para mí”: dolorosa despedida del nene de 2 años que murió atragantado en Tolosa

"Mi hija no podía ni mirarme": desgarrador relato de Marcelo Castagnet, el joven amputado tras ataque en manada en Los Hornos

Horas de definiciones en Estudiantes: Boca fue a fondo por Ascacibar y acercó una nueva oferta

Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Boca y River - Gimnasia por la fecha 2 del Torneo Apertura

En fotos y videos | Fuego y tensión en La Plata: dos incendios fueron controlados después de cuatro horas de lucha

Efecto Netflix: el impacto económico del rodaje que pone a La Plata en la mira del mundo

Un ex Estudiantes de La Plata se rompió el tendón de Aquiles y se perdería el Mundial
Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré

Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize

La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar

Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación

Un cruce con Techint por el precio de los caños

Colapinto hizo “podio” y comienza a ilusionarse

Augusto Max: “Hay una estructura que simplifica las cosa”

Cayó el riesgo país: se acercó a los 500 puntos
Fin de la novela: Ascacibar está a un paso de sumarse al Xeneize

Domínguez pateó el tablero: quiénes entran por el Ruso y Cetré

La postura de Sosa acerca del futuro de Ascacibar

Palacios pasó la revisión y aguarda por la presentación
La impunidad que indigna: golpe quirúrgico en un edificio del Centro
Una persecución policial terminó con un muerto y dos mujeres heridas
La inseguridad vial no da tregua en la Región
Una farmacia, blanco de un asalto
VIDEO. Venía desde Varela a robar bicicletas: preso
Con los precios en alza, armar el kit escolar puede superar los 100 mil pesos
Sífilis en aumento: se concentró en La Plata el 10% de casos provinciales
Lo más cercano a la magia: enseñar tango desde las entrañas
Anticipan más días de cortes viales por la serie
Comienzo de clases en riesgo en la Universidad por el conflicto salarial
El Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años
Cayó el riesgo país: se acercó a los 500 puntos
Pymes reiteran alerta sobre crisis industrial y reclaman cambios
Caravana de Milei en La Feliz; hoy va a ver a Fátima y cierra la “Derecha Fest”
Confirman esquema de subsidios al transporte
“El Caballero de los Siete Reinos”: el regreso íntimo a Westeros ya tiene futuro asegurado
Roberto Pettinato: “Mi familia es muy especial, somos muy escandalosos”
Sin rencor: Natalie Portman se olvidó de aquella noche de furia y celebró a “Belén”
Cuestión de Estado: la presidenta de México pide más shows de BTS
Maxi López y L-Gante juntos: el ganado de Wanda se juntó y fue explosivo

