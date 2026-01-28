Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |DECLARÓ LA MUJER QUE DENUNCIÓ POR VIOLACIÓN A UN EX JUGADOR DE BOCA JUNIORS

“Me decían que iba a poder con los tres”

La joven argentina brindó un crudo relato sobre el presunto abuso sexual que tiene a Carlos Zambrano como uno de los imputados

Carlos Zambrano

28 de Enero de 2026 | 01:39
Edición impresa

La joven de 22 años que denunció por abuso sexual al ex defensor de Boca Juniors, Carlos Zambrano, y a otros dos futbolistas de Alianza Lima, declaró ante la Justicia y brindó un crudo testimonio sobre lo que, según afirmó, vivió en un hotel de Montevideo tras un partido del equipo peruano.

De acuerdo con su relato, el episodio ocurrió el domingo 18 de enero, luego del encuentro que Alianza Lima disputó ante Colo Colo. La denunciante contó que se encontraba en una habitación del hotel junto a una amiga cuando cinco jugadores del plantel se presentaron en el lugar. Según su declaración, identificó a Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, mientras que otros dos se retiraron a los pocos minutos y no fueron incluidos en la acusación.

En su testimonio, la joven describió un escenario de extrema violencia. Según dijo, uno de los futbolistas le manifestó que “iba a poder con los tres”, en un contexto que ella definió como intimidante y agresivo. También afirmó que Carlos Zambrano la instaba a consumir alcohol. “Me decía de tomar, me incitaba a seguir tomando”, sostuvo en su declaración, a la que accedieron medios nacionales.

Siempre según su relato, el abuso habría ocurrido dentro de la habitación del hotel, donde se encontraban los tres jugadores, ella y su amiga. En ese marco, remarcó que expresó su negativa. “Yo decía que no quería”, aseguró, en una frase que se transformó en uno de los puntos más graves de su relato.

La joven contó que volvió a Buenos Aires con una amiga y que Zambrano le escribió por Instagram y la llamó insistentemente. Luego fue atendida en centros de salud y denunció el caso ante la Justicia. El jugador negó las acusaciones y dijo rechazar cualquier tipo de violencia.

 

