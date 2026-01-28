Cae un temible ladrón en El Mercadito

Con impacto en La Plata, las expensas de febrero llegarán con subas por encima de lo esperado
Un delincuente con antecedentes por hechos contra la propiedad y conocido en la zona de El Mercadito fue detenido en las últimas horas tras un robo en una vivienda de La Plata. Se trata de “El Tarta”, de 32 años, quien fue aprehendido ayer por la tarde luego de una persecución policial en inmediaciones de 120 y 526.
El hecho ocurrió cuando personal de la comisaría Sexta realizaba recorridas preventivas y observó a dos hombres corriendo a toda velocidad por calle 120 hacia 525, cargando electrodomésticos en sus brazos. Vecinos del lugar indicaron que minutos antes habían ingresado a una vivienda y escapado con los elementos robados.
Ante esa situación, se montó un operativo cerrojo con apoyo de móviles de la zona y se logró su aprehensión: fue sorprendido con parte del botín. Su cómplice, en tanto, logró escapar con otros objetos sustraídos.
La víctima fue identificada como una mujer de 52 años, domiciliada en la zona del hecho. La causa quedó caratulada como “hurto agravado” y es investigada por la UFI en turno.
Según fuentes policiales, “El Tarta” cuenta con un frondoso prontuario y antecedentes por delitos bajo la misma modalidad, además de estar bajo investigación por otros hechos recientes. Los investigadores analizan material fílmico de días anteriores y videos que circularon en redes sociales, que podrían vincularlo con otros episodios delictivos en el barrio.
El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las tareas para localizar al segundo implicado.
